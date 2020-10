Myös Trumpin lehdistösihteerillä koronavirus – Kayleigh McEnany on jo ainakin 11:s Trumpin lähipiiriläinen, joka on saanut hiljattain koronavirustartunnan

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin lehdistösihteeri Kayleigh McEnany on saanut koronavirustartunnan. McEnany kertoo itse saaneensa positiivisen testituloksen tänä aamuna ja vetäytyneensä karanteeniin. Hän kertoo olevansa oireeton.

McEnany on jo ainakin 11:s Trumpin lähipiiriläinen, joka on saanut hiljattain koronavirustartunnan.

Presidentti Trump on ollut viime päivät sairaalassa saamassa hoitoa viruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin mutta voi tiettävästi jo paremmin. Presidentin hoidossa on käytetty useita eri lääkkeitä, myös deksametasonia, jota tavallisesti annetaan vain vakavasti sairastuneille koronapotilaille.

Trumpin odotetaan ilmoittavan piakkoin, palaako hän töihin vai pysyykö hän sairaalahoidossa.

STT

Kuvat: