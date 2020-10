Massakenttien kettu Nadal voitti jälleen Ranskan avoimet, hänellä oli viesti koko maailmalle

Tenniksen Ranskan avoimia vuosikaudet hallinnut Rafael Nadal iski turnauksen loppuottelussa tylyn voiton ykköseksi sijoitetusta Novak Djokovicista. Djokovic pääsi peliin kiinni vain hetkeksi ottelun päätöserässä, kun Nadal paukutteli taululle voittolukemat 6-0, 6-2, 7-5.

Espanjalainen Nadal otti turnauksessa 13:nnen voittonsa ja kasvatti grand slam -voittojensa kokonaismäärään 20:een. Se sivuaa sveitsiläisen Roger Federerin voittoennätystä. Serbialaisella Djokovicilla on 17 grand slam -mestaruutta.

Sunnuntain loppuottelusta ennusteltiin huippujännittävää koronakauden kohokohtaa. Sitä ei nähty, kun Djokovic ei saanut peliään jengoilleen.

Avauserässä Djokovic sai ykkössyöttönsä ruutuun 42-prosenttisesti. Nadalin prosentti oli 76. Djokovicille tuli ensi erässä 13 helppoa virhettä ja toisessa 17.

Nadal teki kahdessa ensi erässä yhteensä vain kuusi helppoa virhettä. Lukemat selittävät hänen ylivoimaansa ottelun alussa.

Kolmannessa erässä Djokovic onnistui kiusaamaan Nadalia 5-4-johtoasemaan asti. Sitten hän menetti otteensa uudestaan, ja Nadal sai jyristellä nopeaan voittoon.

”Kaikkea hyvää sinulle myös jatkossa, Novak”

Kenttähaastattelussa Nadal jopa pyyteli anteeksi vastustajaltaan.

– Olen pahoillani tästä päivästä. Novak teilasi minut jokin aika sitten Australiassa, mutta nyt oli minun vuoro. Tällaista tämä on, Nadal lohdutti vastustajaansa The Guardianin mukaan.

Djokovic oli voittanut kymmenen kaksikon 13 edellisestä kohtaamisesta. Kokonaisuudessaan heidän väliset voitot ovat nyt 29-27 Djokovicin hyväksi.

– Näitä pelejä on ollut ja näitä tulee. Vuorotellen voitetaan, joten kaikkea hyvää sinulle myös jatkossa, Novak.

Nadalille oli kannustusviesti myös yleisölle.

– Haluan sanoa koko maailmalle, että kohtaamme nyt vaikeimpia aikoja, mitä kukaan muistaa. Meidän täytyy jatkaa kamppailua koronavirusta vastaan. Koettakaa jatkaa, pysykää positiivisina ja kaikkea hyvää teille, Nadal jatkoi.

– Yhdessä me varmasti selviämme tästä ja voitamme pian tämän viruksen.

https://www.theguardian.com/sport/live/2020/oct/11/french-open-2020-mens-singles-final-novak-djokovic-v-rafael-nadal-live

Pasi Rein

STT

Kuvat: