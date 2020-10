Nästa: Åland– koronavirus toi IFK Mariehamnin vastustajaksi Salo HT:lle ja Kiekkohaille

Salo Hockey Teamin naisjoukkue on lähdössä viikonloppuna suorastaan historialliselle matkalle. 40 vuotta syyskuussa täyttäneen seuran ryhmä pelaa kaksijääkiekonMestis-karsinnan vierasottelua IFK Mariehamnia vastaan.

– Tietääkseni tämä on ihan ensimmäinen kerta, kun naiset pelaavat Ahvenanmaalla, toteaa HT:n pelaaja ja seuran yhteyshenkilö, aikanaan Suomen naisten maajoukkueessakin pelannut Anna-Kaisa Lemberg .

Miesten puolella IFK Mariehamn pelasi koko 2010-luvun Ruotsin sarjoja. Viime kaudella se putosi sikäläiseen nelosdivisioonaan, ja koronavirustilanteen paheneminen ajoi seuran muutoksiin.

– Päätimme, että kaikki seuran joukkueet pelaavat tämän kauden ajan Suomessa. Ruotsissa pelaaminen olisi meille helpompaa. Laivalla pääsee sinne kahdessa tunnissa, manner-Suomeen kuudessa tunnissa, kertoo miesten joukkueen päävalmentaja Tomas Storgård .

– On tietysti harmillista, ettemme pysty pelaamaan kaikkia miesten vierasotteluitamme peräkkäisinä päivinä, vaan meille tulee useita matkoja jo tässä syyskauden aikana, hän sanoo.

Jos kausi pystytään pelaamaan toivotulla tavalla, tulee mannersuomalaisille joukkueille kauteen oma eksotiikkansa. IFK Mariehamn on tulossa noin kahden viikon kuluttua Saloon pelaamaan miesten III divisioonaa Kiekkohaita vastaan, ja salolaisten vastavierailun vuoro on itsenäisyyspäivän aattona 5. joulukuuta.

Hyvin todennäköisesti uusia kohtaamisia on luvassa ylemmän loppusarjan puolella. Tai no, on pakko lisätä, että uusia kohtaamisia tulee koronavirustilanteen niin salliessa.

Salo HT pelaa siis tällä kaudella totutusti Mestiksen karsintaa. Se on voittanut neljästä ottelusta yhden. Kevätkaudella pelit jatkuvat näillä näkymin Suomi-sarjassa.

– Olemme pystyneet pelaamaan enimmäkseen tasaisia otteluita, mistä pitää antaa hatunnosto pelaajille, Lemberg kuvailee.

Kenttäpelaajia on ollut kokoonpanossa kahdeksasta kolmeentoista per ottelu. Yhteistyösopimus HPK:n juniorijääkiekon kanssa merkitsee yhdestä neljään B-tyttöikäistä pelaajaa HT:n käyttöön kaikissa otteluissa.

Ahvenanmaalle salolaisjoukkue on saamassa kaksi täyttä kentällistä eli kymmenen kenttäpelaajaa ja maalivahdin.

Kokemusta edustavat esimerkiksi 1980-lukulaiset Lemberg, Tiia Blomqvist, Kaisa Suominen ja Taija Virta. 2000-luvun alkua vaikkapa Salla Päivärinta.

Mainittakoon Päivärinnan nimi siksikin, että joukkueessa on myös Kokemusta. Sitä tuo Salla Päivärinnan äiti, 47-vuotias Miia Päivärinta.

Miian Salo Hockey Team -historia ulottuu kauas, ja hän on ollut mukana kaikissa kauden otteluissa. Perheeseen kuuluu myös Someron Pallon kasvatti Sami Päivärinta , joka edusti Suomea Salossa joulukuun lopussa pelatussa poikien maaottelussa.

40-vuotias Salo Hockey Team pyörittää naisten joukkueen lisäksi harrastekiekkotoimintaa Senators-joukkueessa. Seuratoiminnan kulmakivi on myös luistelukoulu, joka päätettiin koronariskien takia peruuttaa syyskauden osalta.

– Luistelukoulussa on ollut paikalla joka kerta 70–80 lasta vanhempineen. On käytännössä mahdotonta pitää turvavälejä ja huolta esimerkiksi käsihygieniasta niillä määrillä. Toivottavasti tammikuusta lähtien pääsisimme jatkamaan sitä toimintaa normaalisti, toivoo Lemberg.

NAISTEN MESTISKARSINTA, LOHKO 1

Sarjatilanne

1) Koovee 4 ottelua, 12 pistettä

2) PaRa 5, 12

3) UJK 5, 9

4) Salo HT 4, 3

5) Rockets 2, 0

6) IFK M 4, 0

Näin pelataan

Kolminkertainen sarja.

Kolmen lohkon voittajat pelaavat karsintasarjan. Sen voittaja nousee Naisten Liigan alempaan jatkosarjaan, ja kaksi muuta jatkavat Mestiksessä. Myös Mestiskarsinnan lohkokakkoset sekä paras kolmonen pelaavat Mestistä. Muut joukkueet Suomi-sarjaan.

Salo HT:ssa kauden

aikana pelanneetTiia Blomqvist, Hilda Haikka, Peppi Karhu, Netta-Sisko Lahtinen, Anna-Kaisa Lemberg, Emma Meronen, Iida Niemi, Nella Paakkonen, Annika Pulli, Miia Päivärinta, Salla Päivärinta, Mona Riikonen, Assi Saarinen, Isabella Scotto Di Marco, Ronja Seppänen, Neea Simontaival, Kaisa Suominen, Riikka Takala, Sanni Telaranta, Anna Viitala, Kiia Virta, Taija Virta.

Kiekolle on saarella sijansa

on Ahvenanmaan selvästi suurin urheilulaji, mutta jääkiekollekin on oma sijansa. IFK Mariehamnilla on miesten ja naisten joukkueiden lisäksi kolme poikien juniorijoukkuetta. Nämäkin tulevat toivottavasti tutummiksi mannersuomalaisillekin kauden aikana.

Ahvenanmaalla on yksi jäähalli, vuonna 1994 avattu Islandia. Sinne mahtuu 800 katsojaa.

– Se halli riittää meidän tarpeisiimme tällä hetkellä varsin hyvin, sanoo IFK Mariehamnin miesten joukkueen päävalmentaja Tomas Storgård .

Muita jääkiekkoseuroja ei saarilla ole.

– Paikallinen harrastesarja on kuitenkin suosittu. Siinä on kahdeksan joukkuetta ja noin 120 pelaajaa, Storgård valottaa.