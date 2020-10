Nato-kenraali Dagens Nyheterille: Raja, jota Venäjän ei pidä ylittää, koskee myös kumppanimaita

Ruotsi saisi ”melko varmasti” Natolta sotilaallista apua, jos kumppanimaa sitä pyytäisi, arvioi saksalainen kenraali Jörg Vollmer Dagens Nyheter -lehden haastattelussa.

Aiemmin tässä kuussa Ruotsissa vieraillut Vollmer johtaa Naton liittoutuneiden sotilasesikuntaa (Joint Forces Command, JFC) Brunssumissa Hollannissa. Se vastaa sotilasliitossa Euroopan pohjoisen osan puolustuksen koordinoinnista.

Vollmer ei kutsuisi Venäjää viholliseksi mutta kuitenkin vastustajaksi, jolle Naton on oltava valmiina osoittamaan selkeästi raja, jota Venäjän ei pidä ylittää.

– Se kulkee Baltian maiden ja Puolan kautta – itse asiassa koko matkan mukaan lukien kumppanimaamme, Vollmer sanoo.

Naton kumppanimaat Pohjois-Euroopassa ovat Suomi ja Ruotsi.

Vollmer tapasi Ruotsissa muun muassa puolustusministeri Peter Hultqvistin ja puolustusvoimain komentajan Micael Bydénin. Nato-kenraalin mukaan on tärkeää, että Nato ja kumppanimaat tiivistävät yhteistä harjoitteluaan nyt kun mailla on yhteinen tilannekuva Venäjän muodostamasta uhasta.

– Me kunnioitamme Ruotsia ja pyydämme siltä tukea yhteiselle puolustuksellemme ja pelotteellemme Naton koillisella sivustalla, Vollmer sanoo DN:lle.

https://www.dn.se/sverige/nato-general-ratt-sakert-att-sverige-far-hjalp/

STT