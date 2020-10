Neles torjuu Valmetin esityksen yhdistymisestä – suosittelee edelleen Alfa Lavalin tarjouksen hyväksymistä

Venttiiliyhtiö Neles torjuu Valmetin esityksen yhtiöiden sulautumisesta. Neleksen hallituksen mukaan yhtiö ei ole saanut Valmetilta riittäviä tietoja esityksestä eikä pidä esitystä osakkeenomistajien parhaan edun mukaisena.

Valmet kertoo kuitenkin tavoittelevansa edelleen sulautumista Neleksen kanssa. Valmetin mukaan yhtiöiden sulautuminen loisi erinomaista pitkän aikavälin arvoa osakkeenomistajille.

Neleksen hallitus suosittelee edelleen ruotsalaisen Alfa Lavalin tekemän julkisen käteisostotarjouksen hyväksymistä. Alfa Laval teki heinäkuun puolivälissä ostotarjouksen Neleksestä, joka irtautui Metsosta heinäkuun alussa.

– Yrityksestämme huolimatta Valmetin hallitukselta ei ole ollut saatavilla Nelekselle konkreettista ehdotusta, jota voisimme perustellusti arvioida Neleksen osakkeenomistajien kannalta, kertoo Neleksen hallituksen puheenjohtaja Jukka Moisio tiedotteessa.

Neleksen mukaan Valmet ei esimerkiksi ole esittänyt alustavaa ehdotusta sulautumisen vaihtosuhteeksi. Valmetin yhteydenotto ei siten mahdollista Valmetin ehdotuksen vertaamista Alfa Lavalin tarjoukseen.

Valmetin mukaan yhtiö on kuitenkin Neleksen hallituksen pyynnöstä selventänyt näkemystään koskien strategisia perusteita yhtiöiden yhdistämiselle, Valmet kertoo tiedotteessa.

Valmet sanoo myös tehneensä ehdotuksen aikataulusta ja painottanut halukkuuttaan käydä keskustelua avoimeen vuoropuheluun ja luottamukseen perustuen. Yhtiön mukaan se olisi halukas tarkentamaan sulautumisehdotusta mukaan lukien osakkeiden vaihtosuhde.

– Valitettavasti Valmetia ei ole kutsuttu keskustelemaan näistä asioista tarkemmin Neleksen kanssa, Valmet kertoo tiedotteessaan.

”Pitäisi pystyä aiemmat tarjoukset nokittamaan”

Alfa Lavalin mukaan kauppa vahvistaisi sen asemaa teollisessa virtauksensäädössä, jonka yhtiö on tunnistanut keskeiseksi kasvualueeksi. Alfa Lavalin tekemä tarjous on arvoltaan 1,7 miljardia euroa eli 11,5 euroa osakkeelta.

Valmet ei valottanut esitystä tehdessään, millaisilla ehdoilla se ehdottaa sulautumista, vaan painotti, että ehdot muovautuvat neuvotteluissa Neleksen kanssa.

Analyysiyhtiö Inderesin analyytikko Antti Viljakainen kertoi Valmetin tehtyä esityksen pitävänsä selvänä, että Valmetin on pystyttävä tekemään aiempia tarjouksia avokätisempi ehdotus.

– Jotta Valmetin tarjouksella olisi menestymismahdollisuuksia, sen pitäisi pystyä aiemmat tarjoukset nokittamaan jonkinlaisella kokonaispaketilla, Viljakainen sanoi.

Valmet nostanut omistusosuuttaan Neleksestä

Neleksen asiakkaat toimivat öljyn- ja kaasunjalostusteollisuuden, sellu-, paperi- ja biotuoteteollisuuden, kemianteollisuuden sekä muiden prosessiteollisuuksien aloilla.

Alfa Laval tarjoaa maailmanlaajuisesti lämmönsiirto-, erottelu- ja nesteidenkäsittelyteknologioihin pohjautuvia tuotteita. Valmet on erikoistunut etenkin sellu- ja paperikoneisiin.

Valmet on nostanut järjestelmällisesti omistusosuuttaan Neleksestä Alfa Lavalin tarjouksen jälkeen. Valmetin omistusosuus oli syyskuun lopussa hieman vajaat 30 prosenttia. Elokuun lopusta omistusosuus oli kohonnut liki 20 prosenttia.

Antti Autio

STT

Kuvat: