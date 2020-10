Neljä alaikäistä on loukkaantunut ulosajossa Vaasassa

Vaasassa Pohjanmaalla neljä 13-vuotiasta on loukkaantunut ulosajossa, pelastuslaitos kertoo. Paloesimiehen mukaan yksi nuorista loukkaantui vakavammin ja kolme muuta lievemmin. Kaikki neljä on viety sairaalaan. Autossa ei ollut muita.

Onnettomuus tapahtui valtatie 3:lla, lähellä Vaasan ABC:tä. Paloesimies Kai Sandelinin mukaan kaikki neljä onnettomuudessa osallisena ollutta pääsi itse ulos autosta. Auto syttyi myöhemmin tuleen.

Pelastuslaitoksen arvion mukaan ulosajon syynä oli ajoneuvon hallinnan menetys. Nopeutta autolla oli arviolta 140 kilometriä tunnissa turman sattuessa. Rajoitus onnettomuuspaikalla on 120 kilometriä tunnissa.

Pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuudesta pian yhden jälkeen aamulla. Tilanne oli ohi ja tie auki pian ennen yhtä aamulla.

STT