Niki ja Viki löysivät toisensa – Siebring ja Tuchashvili johtivat LP Viestin hienoa tasonnostoa

LP Viesti osoitti liigakauden toisessa ottelussaan, ettei sen pelillisestä tasosta tarvitse olla huolissaan. Puhdas 3–0-voitto Hämeenlinnan Lentopallokerhosta pyyhki pois niitä negatiivisia tulkintoja, joita salolaisten suorituksista oli viime lauantain Pölkky-tappiosta tehtävä.

Ennen kaikkea Anniek Siebring osoitti, kuinka laadukas vahvistus hän parhaimmillaan on. Pelin osa-alueilla yleisesti varsin tasainen hollantilainen oli erinomaisessa vireessä, kun hyökkäysprosentiksi muodostui upeasti 71.

– Taistelimme tänään ihan eri tavalla kuin Kuusamossa. Tänään tuntui selvästi siltä, että olimme joukkue. Sitä tunnetta ei ollut lauantaina, Siebring mietti.

”Niki” (Siebring) ja ”Viki” (passari Viktoriia Tuchashvili) toden totta löysivät toisensa. Yhteispeli toimi erinomaisesti. Mainittakoon esimerkkinä kolmannen erän tilanne 23–23. Maaliskuussa 40 vuotta täyttävä Tuchashvili poimi vastustajan hyökkäyksen kentän pinnasta ja teki pian takapassin. Siebring nautiskeli siitä pisteen, joka toi salolaisille ensimmäisen ottelupallon.

Tuchashvili siivitti passeillaan koko joukkueen hyökkäysprosentin viiteenkymmeneen. Joka toisen hyökkäyksen päättäminen pisteeseen on naisten Mestaruusliigassa kelpo joukkuetta vastaan aina kova juttu.

– Hyökkäsimme kaksi ensimmäistä erää vahvasti oikeastaan joka puolelta. Viimeisessä erässä otimme lisäksi puolustuksia enemmän kuin kahdessa ensimmäisessä yhteensä, iloitsi LP Viestin päävalmentaja Tomi Lemminkäinen.

Ensimmäisen erän selkeä ratkaisu tapahtui syöttöviivan takaa. Hämeenlinna teki peräti seitsemän syöttövirhettä ja vain yhden ässän. Salolaisten syöttöjen pääkohteena oli seurajohdolle tuttu pelaaja, Lena Leonenko. Puolentoista vuoden takainen Suomen mestari LP Viestin paidasta.

Aiemmin Prokopenkona tutuksi tullut Leonenko kesti vastaanottotehtävät kelvollisesti ja osoitti heti ensimmäisessä täydessä Lentopallokerhon ottelussaan omat vahvuutensa. Hän ei hävinnyt yleispelaajien hyökkäyskilpailussa suuremmin edes Siebringille.

– Lena oli kova vastustaja. Hän hyökkäsi tosi järkevästi, välillä voimaa pois lyönneistä ottaen. Ei meillä montaa kertaa ollut häntä edes mahdollisuutta torjua, Lemminkäinen jakoi kehuja ukrainalaiselle.

Lentopallokerhon päävalmentaja Matteo Pentassuglia muistutti joukkueensa tämänhetkisestä tilanteesta ja viime viikkojen realiteeteista.

– Meillä on uusia pelaajia, jotka vasta totuttelevat yhteisiin kuvioihin. Harjoituksissa on ollut kahdeksasta yhdeksään pelaajaa tiistaihin asti. Juuri nyt tilanne on tämä. Olemme aloittaneet pitkän prosessin, ja olen melko varma, että pääsemme ennen pitkää sille tasolle, missä haluamme olla.

LP Viestin ryhtiliike osui sikälikin hyvään saumaan, että se tienasi samalla puolivälieräpaikan Suomen cupissa. Vastustajaksi Salohallissa pelattavaan otteluun tulee Oriveden Ponnistus, joka voitti keskiviikkoillan kotipelissään LP-Vampulan 3–0.

NAISTEN MESTARUUSLIIGA

LP Viesti–Hämeenlinna 3–0 (25–21, 25–22, 26–24)

LP Viestin pisteet/plusmiinus: Viktoriia Tuchashvili (passari) 2/-1, Anniek Siebring 17/+15, Noora Kosonen 3/-5, Anna Czakan 9/+7, Iina Andrikopoulou 13/+4, Saana Virtanen (passari) 1/+1, Nea Haatainen 8/+6. Libero Netta Laaksosen vastaanottoprosentti 33.

Hämeenlinna: Lena Leonenko 19/+11, Netta Hyttinen 0/-1, Emmi Riikilä 12/+5, Yasmine Madsen 8/+4, Daniela Öhman 5/+2, Erica Di Maulo (passari) 0/-4. Libero Brianna Doehrmannin vastaanottoprosentti 43.

Hyökkäysprosentti: 50–46

Vastaanottoprosentti: 40–42

Torjuntapisteet: 6–5

Ässäsyötöt/syöttövirheet: 5–6/8–15

Tuomarit: Mira Caven ja Esa Virta

Yleisöä: 288

SSS-pistekilpailu: Siebring 3, Tuchashvili 2, Czakan 1.

OHO!

LP Viestin passari Saana Virtanen teki uransa ensimmäisen liigapisteen.

LP Viestin seuraava ottelu: huomenna LP Viesti–Pölkky kello 18.30 Salohallissa.