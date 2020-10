Nobelin rauhanpalkinnon saaja selvillä tänään

Oslossa julkistetaan tänään puoliltapäivin Suomen aikaa tämän vuoden Nobelin rauhanpalkinnon saaja. Etukäteisveikkauksissa ovat olleet korkealla muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO sekä ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg.

Norjan Nobel-instituutin mukaan tämän vuoden rauhanpalkinnon saajaksi tehtiin määräaikaan mennessä 318 ehdotusta, joista 211 on henkilöitä ja 107 järjestöjä. Instituutti pitää ehdokaslistan salaisena 50 vuoden ajan, mutta ehdottajat itse saavat paljastaa suosikkinsa.

Viime vuonna rauhanpalkinnon sai Etiopian pääministeri Abiy Ahmed rauhanprosessista naapurimaan Eritrean kanssa sekä demokraattisista uudistuksista kotimaassaan.

Muita tämän vuoden mahdollisia palkittavia ovat myös Uuden-Seelannin pääministerin Jacinda Ardern, joka herätti ihailua päättäväisellä toiminnallaan Christchurchissa moskeijaan maaliskuussa 2019 tehdyn terrori-iskun jälkeen.

Korona supistaa joulukuun palkintoseremoniat

Järjestöistä vahvana ehdokkaana pidetään WHO:n lisäksi myös toista YK:n alaista toimijaa, pakolaisjärjestö UNHCR:ää. Norjalaisten ennakkoarvioiden mukaan viisihenkinen Nobel-komitea voisi myös pitää aiheellisena palkita lehdistön- ja sananvapautta puolustavia järjestöjä, esimerkiksi CPJ:n (Committee to Protect Journalists) tai Toimittajat ilman rajoja (RSF) -järjestön.

Potentiaalisina palkittavina on väläytelty myös Hongkongin demokratialiikkeen tai Kiinan uiguurivähemmistön edustajia. Valko-Venäjällä demokratiaa vaativa oppositio saattaa myöhästyä tämän vuoden palkinnosta, koska ehdotukset palkittavista piti jättää jo helmikuun alkuun mennessä.

Vedonlyöntilistoilla melko korkealla on myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, jonka palkitsemista voinee kuitenkin pitää melko epätodennäköisenä.

Nobelin rauhanpalkinto jaetaan joulukuussa Oslossa tavallista pienimuotoisemmin menoin koronapandemian vuoksi. Palkintoseremonia on perinteisesti järjestetty Oslon kaupungintalolla, johon mahtuu tuhat vierasta.

Tämän vuoden seremonia järjestetään sata ihmistä vetävässä auditoriossa Oslon yliopistolla eikä perinteistä juhlaillallista järjestetä.

Toistaiseksi ei voida varmuudella sanoa, pääseekö tuore rauhannobelisti edes matkustamaan itse paikalle vai osallistuuko hän etäyhteyden välityksellä kuten Tukholmassa järjestettävistä tieteen ja kirjallisuuden palkintotilaisuuksissa.

Niilo Simojoki

STT

