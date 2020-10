Nobelin rauhanpalkinto Maailman elintarvikeohjelmalle WFP:lle – ”Nälkä ja aseelliset konfliktit ovat osa samaa noidankehää”

Nobelin rauhanpalkinto myönnetään tänä vuonna YK:n alaiselle Maailman elintarvikeohjelmalle WFP:lle (World Food Programme). Norjan Nobel-komitean mukaan kansainvälisen solidaarisuuden ja monenkeskisen yhteistyön tarve on silmiinpistävämpää kuin koskaan aiemmin.

Komitea haluaa palkita WFP:n sen pyrkimyksistä taistella nälkää vastaan ja työstä rauhan edellytysten parantamiseksi konfliktialueilla. Palkitsemisperusteluissa muistutetaan, että sota ja konfliktit voivat haitata elintarvikehuoltoa samoin kuin epävarmuus ruoan saannista voi saada kytevät konfliktit leimahtamaan liekkiin.

– Nälkä ja aseelliset konfliktit ovat osa samaa noidankehää. Emme saavuta koskaan tavoitetta nälän poistamisesta, jos emme myös saa aseellisia konflikteja ja sotia päättymään, komitea toteaa.

WFP on suurin kansainvälinen humanitaarinen järjestö, joka työskentelee nälän torjumiseksi ja ruokaturvan parantamiseksi maailmassa. Viime vuonna WFP auttoi lähes 100:aa miljoonaa nälän uhkamaa ihmistä 88 maassa.

WFP sanoo ottavansa tunnustuksen kiitollisena ja nöyränä vastaan. YK-järjestö tviittaa palkinnon olevan vahva muistutus siitä, että rauha ja nälän poistaminen maailmasta kulkevat käsi kädessä.

WFP sanoo palkinnon olevan myös tunnustus järjestön henkilökunnalle, joka asettaa joka päivä henkensä alttiiksi auttaakseen maailman miljoonia nälkäisiä.

Korona lisännyt nälkäisten määrää

Nobel-komitea toteaa koronaviruspandemian rajusti lisänneen nälässä elävien tai nälänhädän uhkaamien ihmisten määrää maailmassa.

– Pandemian oloissa Maailman elintarvikeohjelma on osoittanut vaikuttavaa kykyä tehostaa toimintaansa. Kuten järjestö on itse todennut: ruoka on paras rokote kaaosta vastaan siihen saakka kun meillä on lääketieteellinen rokote (koronaan), komitea kirjoittaa perusteluissaan.

Norjan Nobel-instituutin mukaan tämän vuoden rauhanpalkinnon saajaksi tehtiin määräaikaan mennessä 318 ehdotusta, joista 211 on henkilöitä ja 107 järjestöjä.

Nobelin rauhanpalkinto jaetaan joulukuussa Oslossa tavallista pienimuotoisemmin menoin koronapandemian vuoksi. Palkintoseremonia on perinteisesti järjestetty Oslon kaupungintalolla, johon mahtuu tuhat vierasta.

Tämän vuoden seremonia järjestetään sata ihmistä vetävässä auditoriossa Oslon yliopistolla eikä perinteistä juhlaillallista järjestetä.

—

Lähde: Norjan Nobel-instituutti

https://twitter.com/WFP/status/1314495961771716608

Niilo Simojoki

STT

Kuvat: