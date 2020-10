Nokia ei ota kantaa kiistaan Huawein asemasta länsimaiden markkinoilla – ”Asia kuuluu politiikoille ja viranomaisille, me olemme liikeyritys”

Kiina kehottaa Ruotsia perumaan päätöksensä estää kiinalaisyhtiöiden osallistuminen Ruotsin 5g-verkkojen rakentamiseen. Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Zhao Lijian kehotti uutistoimisto AFP:n mukaan Ruotsia ”korjaamaan virheellinen päätöksensä”. Muuten vaarana on kielteinen vaikutus Kiinan ja Ruotsin väliseen talous- ja kauppayhteistyöhön sekä ruotsalaisten yritysten toimintaan Kiinassa, hän sanoi.

Kiinan ulkoministeriö on Zhaon mukaan ”erittäin tyytymätön” päätökseen, jota Ruotsi perustelee kansallisella turvallisuudella. Ministeriön mielestä Ruotsi politisoi normaalia talousyhteistyötä ja syrjii törkeästi kiinalaisia yhtiöitä.

Ruotsalainen verkkolaitevalmistaja Ericsson kertoi tulosjulkistuksessaan aiemmin keskiviikkona, että sen myynti Kiinassa on kehittynyt hyvin. Ericssonilla on 5g-verkkosopimuksia Kiinan kolmen suurimman teleoperaattorin kanssa.

Hyvät tulokset Kiinassa olivat yksi tekijä, jonka avulla Ericssonin heinä-syyskuun tulos nousi 8,6 miljardia kruunuun (830 miljoonaan euroon), kun viime vuoden vastaavan jakson tappio oli 4,2 miljardia (410 miljoonaa).

Ruotsin päätös vie sen samalle linjalle Yhdysvaltojen kanssa, joka on voimakkaasti lobannut liittolaisiaan sulkemaan verkkoalan jättiläinen Huawei pois markkinoiltaan.

Ericsson haluaisi kasvaa Kiinassa

Ericssonin toimitusjohtaja Börje Ekholm ei halunnut ryhtyä arvailemaan, voiko kiinalaisyhtiöiden porttikielto aiheuttaa Ericssonille vaikeuksia Kiinan markkinoilla.

– Se on spekulatiivinen kysymys, hän sanoi uutistoimisto TT:lle.

Ekholmin mukaan Ericsson haluaa olla osa kiinalaista ekosysteemiä, koska se turvaa yhtiön menestystä tulevaisuudessa. 5g-verkkojen kehitys maassa etenee nyt vinhaa vauhtia, mikä mullistaa sekä terveydenhoidon että teollisen tuotannon toimintatapoja juuriaan myöten. Tällä haavaa Ericssonilla on noin kymmenen prosentin markkinaosuus Kiinassa. Ekholmin mukaan yhtiö pyrkii tietysti kasvattamaan siivuaan, mutta kilpailu on äärimmäisen kovaa.

Kiinalaisyhtiö Huawei kiistää Yhdysvaltojen syytökset ja sanoo, ettei se kerää, hallitse, säilytä tai analysoi 5g-verkoissa liikkuvaa dataa.

– Huawein laitteiden ja verkkojen turvallinen käyttö ja yksityisyydensuoja ovat Huawein kaiken toiminnan ja olemassaolon keskiössä. Huawein toiminnan kieltäminen missään maassa ei tee tulevaisuuden 5g-verkoista yhtään sen turvallisempia. Sen sijaan avoin kilpailu ja innovaatiot tulevat kärsimään, sanoi Huawei Suomen viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Henriikka Andersson tiedotteessa.

Nokia pyrkii pysymään erossa kiistasta

Nokia pyrkii pysymään meneillään olevasta kiistelystä sivussa. Yhtiön Mobile Networksin liiketoimintaryhmän johtaja Tommi Uitto sanoi Telian 5g-kehitystä käsitelleessä tiedotustilaisuudessa, ettei yhtiö kommentoi meneillään olevaa kiistelyä.

– Asia kuuluu poliitikoille, hallituksille ja viranomaisille, me olemme liikeyritys. Emme puutu näihin asioihin.

Uiton mukaan Nokian on vain sopeuduttava vallitseviin olosuhteisiin.

– Meidän täytyy näissä tuulissa seilata parhaamme mukaan. Jos meidän asiakkaamme ovat siinä tilanteessa, että he joutuvat miettimään muita vaihtoehtoja nykyisille toimittajilleen, niin me olemme valmiita auttamaan. En lähde arvailemaan sitä, mitä eri puolilla maailmaa tapahtuu, Uitto sanoi.

