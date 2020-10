NYT: Paavin kanssa samassa asunnossa asuvalla on todettu koronatartunta

Paavi Franciscuksen kanssa samassa asunnossa asuvalla ihmisellä on todettu koronvirustartunta, kertoo New York Times -lehti (NYT). Vatikaani kertoi lehden mukaan asiasta lauantaina.

Positiivisen koronatestituloksen saanut oireeton henkilö on siirretty pois paavin asunnosta. Tartunnan saanut on NYT:n mukaan laitettu väliaikaisesti eristykseen. Yhtä lailla eristykseen ovat joutuneet myös henkilöt, jotka ovat olleet lähikontaktissa tartunnan saaneen kanssa.

Tuore tartunta on lisännyt entisestään huolia 83-vuotiaan paavin turvallisuudesta.

Katolisen uutistoimisto CNA:n mukaan paavia suojeleva sveitsiläiskaarti kertoi torstaina, että yhteensä yhdellätoista kaartin jäsenellä on varmistettu koronatartunta.

https://www.nytimes.com/live/2020/10/17/world/covid-coronavirus?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage

https://www.catholicnewsagency.com/news/vatican-coronavirus-case-in-pope-francis-residence-57438

STT