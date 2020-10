Obama mukaan tukemaan Bideniä vaalikentille

Yhdysvaltojen ex-presidentin Barack Obaman oli määrä keskiviikkona ensimmäistä kertaa lähteä henkilökohtaisesti vaalikentille tukemaan demokraattien presidenttiehdokasta ja entistä varapresidenttiään Joe Bideniä.

Obaman oli tarkoitus innostaa kannattajia urheilustadionilla järjestetyssä drive-in-tapahtumassa Philadelphiassa samalla kun presidentti Donald Trump piipahtaa Pohjois-Carolinassa.

– Tunnen Joen paremmin kuin miltei ketään muita. Uskon, että hänestä tulee loistava presidentti, Obama sanoi kampanjavideolla.

Bidenillä on tukeva johto gallupeissa, ja keskiviikko oli jo kolmas päivä peräkkäin, kun tällä ei ollut lainkaan kampanjatilaisuuksia. Bidenin kampanjaväen mukaan ex-varapresidentti valmistautuu ehdokkaiden viimeiseen televisioväittelyyn, joka pidetään varhain perjantaiaamuna Suomen aikaa Belmontin yliopistossa Tennesseen Nashvillessä.

Vaaliväittelyssä on voimassa uusi käytäntö, jossa toisen ehdokkaan mikrofoni suljetaan aina toisen ehdokkaan vastausvuoron ajaksi.

Kumpikin ehdokas saa aina kaksi minuuttia aikaa vastata kysymykseen, kunnes he siirtyvät avoimeen väittelyyn. Tällä halutaan välttää se, että presidenttiehdokkaat keskeyttävät toisiaan.

Ensimmäistä vaaliväittelyä kritisoitiin kaoottiseksi jatkuvien keskeytyksien vuoksi, joihin etenkin Trumpin katsottiin syyllistyneen.

STT

