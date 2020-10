Obama varoitti äänestäjiä olemaan tuudittautumatta Bidenin gallupjohtoon

Yhdysvalloissa maan entinen presidentti Barack Obama varoittaa äänestäjiä olemaan tuudittautumatta demokraattiehdokas Joe Biden gallupjohtoon. Obama kampanjoi vaa’ankieli osavaltio Pennsylvaniassa Bidenin puolesta keskiviikkona paikallista aikaa.

Biden johtaa CNN:n ja Fox Newsin tuoreiden mielipidemittausten mukaan Pennsylvaniassa republikaanien ehdokasta, istuvaa presidenttiä Donald Trumpia. Fox Newsin mukaan ero on Bidenin hyväksi viisi prosenttiyksikköä, CNN:n mittauksessa peräti kymmenen.

Obaman mukaan vuoden 2016 vaaleissa äänestäjät luottivat liikaa gallupeihin, joissa demokraattien ehdokas Hillary Clinton näytti johtavan Trumpia, ja jäivät kotiin. Gallupit eivät tuolloin onnistuneet mittaamaan oikein Trumpin suosiota.

– Me emme voi tyytyä tähän. Minä en välitä mielipidemittauksista. Niitä oli kasoittain viime kerrallakin. Ne eivät toteutuneet, sillä monet ihmiset jäivät kotiin. He laiskistuivat ja tyytyivät (galluplukemiin), Obama sanoi Philadelphiassa urheilustadionilla järjestetyssä drive-in-tapahtumassa. Kyseessä oli Obaman ensimmäinen julkinen puhe vaalikentillä. Joe Biden toimi Obaman varapresidenttinä.

Puheessaan Obama kävi myös pieteetillä läpi Pennsylvanian äänestyskäytäntöjä.

– Jos olet jo itse äänestänyt, auta seuraavaksi ystäviäsi ja perhettäsi äänestämään. (…) Se, miten toimimme näissä vaaleissa, vaikuttaa tuleviin vuosikymmeniin.

Vaalipäivään on Yhdysvalloissa aikaa vajaat kaksi viikkoa.

Myös Clinton johti Pennsylvaniassa

Pennsylvaniassa Bidenia äänestäisi CNN:n mittauksen mukaan 53 prosenttia mahdollisista äänestäjistä, kun Trumpia kannattaa 43 prosenttia. Mittauksen virhemarginaali on neljä prosenttiyksikköä suuntaansa.

Fox Newsin mittauksessa Pennsylvanian kannatusprosentit ovat 50-45 Bidenin hyväksi. Foxin mittauksen virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Muun muassa Guardian-lehden mukaan mielipidemittaukset näyttivät vuoden 2016 vaaleissa Pennsylvaniassa vahvaa johtoa demokraattien Clintonille, mutta vaalivoiton vei sittenkin Trump. Lehden mukaan kannatusmittausten tekijät ovat sittemmin tehneet muutoksia mittaustapoihin varmistaakseen, että ne vastaisivat paremmin todellista tilannetta.

Clintonin kirvelevän tappion muisto mielessään Bidenin kampanja onkin keskittänyt voimiaan muun muassa Pennsylvaniaan.

Trump: Biden piileskelee

Presidentti Trumpin ohjelmassa oli keskiviikkona visiitti Pohjois-Carolinaan. Bidenille puolestaan keskiviikko oli jo kolmas päivä peräkkäin, kun tällä ei ollut lainkaan kampanjatilaisuuksia. Trump intoutuikin syyttelemään vastaehdokastaan piileskelystä, kertoo uutistoimisto AFP.

Bidenin kampanjaväen mukaan ex-varapresidentti valmistautuu ehdokkaiden viimeiseen televisioväittelyyn, joka pidetään varhain perjantaiaamuna Suomen aikaa Belmontin yliopistossa Tennesseen Nashvillessa.

Vaaliväittelyssä on voimassa uusi käytäntö, jossa toisen ehdokkaan mikrofoni suljetaan aina toisen ehdokkaan vastausvuoron ajaksi.

Ensimmäistä vaaliväittelyä kritisoitiin kaoottiseksi jatkuvien keskeytyksien vuoksi. Etenkin Trumpia on moitittu tämän käytöksestä väittelyssä.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Mari Areva

STT

