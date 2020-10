Katarina Backaksen maalauksissa on odottavan äidin tunteiden koko kirjo

Raskausaika kuvataan usein auvoisena aikana, jolloin nainen on kukoistavimmillaan. Mutta aina odottavasta naisesta ei tunnu ihanalta ja onnelliselta.

Bizarren Kabinetissa on loka- ja marraskuun ajan esillä tammisaarelaisen Katarina Backaksen (s. 1984) öljymaalauksia, jotka tuovat esiin naisen tuntemuksia raskauden ja imetyksen aikana.

Värikkäissä teoksissa kuvataan onnen tunteita, mutta vielä enemmän raskaus- ja imetysajan raskasta kääntöpuolta. Näissä maalauksissa äidin silmänaluset ovat mustat, vauvavatsa painaa ja selkään sattuu.

– Toivon, että taulut koskettaisivat äitejä, mutta myös isiä. Toivon myös, että maalausteni kautta herää keskustelua näistä asioista oman miehen tai ystävän kanssa. Näitä tauluja ei ehkä haluta oman kodin seinälle, mutta näyttelyyn näitä voi mennä katsomaan ja ajattelemaan, Backas kuvailee.

Backaksen mielestä raskaudesta annetaan usein julkisuudessa kiiltokuvamainen kuva. Vastakohtana tälle hän haluaa nostaa esiin odotuksen herättämät moninaiset tunteet.

– Haluan myös korostaa, että vaikka elämä on rankkaa, se ei sulje pois onnea. Kaikki tunteet kuuluvat elämään, ja siitä on mielestäni tärkeää puhua.

Backas aloitti maalaamisen vasta vuonna 2016, jolloin hän sai mieheltään syntymäpäivälahjaksi öljymaalauskurssin. Kurssi jätti hänelle vahvan palon maalaamiseen, ja myös kurssin vetäjä rohkaisi häntä jatkamaan maalaamista.

Ensimmäiset työnsä Backas maalasi, kun perheen esikoinen oli noin 10 kuukauden ikäinen. Kahden vuoden kuluttua vuonna 2018 hän piti ensimmäisen yksityisnäyttelynsä, ja pian sen jälkeen hän sai toisen lapsensa.

Bizarren näyttelyssä on esillä 15 teosta, jotka Backas on maalannut juuri vuosina 2017–2018. Ne ovat hänen ensimmäisiä teoksiaan, ja näyttelyn nimikin on Alku.

– Kaikki työt pohjautuvat oman elämäni tuntemuksiin, hän kertoo.

Backaksen ajatuksena on nostaa kaunistelematta esiin raskaita asioita ja samalla näyttää, että tunnetilat eivät ole mustavalkoisia. Esimerkiksi pienen vauvan hoitamisessa onni ja väsymys vaihtelevat, koska imetys voikin olla hankalaa ja lapsella koliikkia.

– Meillä oli koliikkivauva, joka vain itki ja itki. Koliikki on shokeeraava kokemus, kun lasta ei pysty auttamaan, Backas kuvailee.

Näyttelyn koliikkiaheisissa teoksissa näkyy, kuinka lapsen itku täyttää väsyneen äidin koko maailman.

– Silloin ei pysty nukkumaan ja väsyy tosi paljon. Se on lyhyt jakso elämästä, mutta hyvin intensiivinen, hän toteaa.

Teoksissa kuvataan myös, kuinka oma keho ei odottavasta äidistä aina tunnu hyvältä tai edes omalta.

– Kun tuntuu, että on pelkästään vatsa ja rinnat, vaikka kyllä ne jalatkin siellä jossain ovat, kun peilistä katsoo, Backas naurahtaa.

Katarina Backas on tuottelias taiteilija, joka on tähän mennessä tehnyt jo noin 70 teosta. Kaikki työt ovat syntyneet hänen ollessaan kotona äitiys- tai hoitovapaalla.

– Työt ovat syntyneet siinä arjen lomassa, kun lapset ovat olleet nukkumassa tai hoidossa isovanhemmilla. Nyt vanhempi lapsi on jo tarhassa, Backas kertoo.

Raskausaiheiden maalaamisen Backas lopetti vuonna 2019. Silloin kuvaan astuivat jooga-aiheiset teokset, kun hän alkoi miettiä, miten voisi äitinä pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan. Alku-näyttelyssäkin on esillä yksi joogateos.

Joogan jälkeen Backas on ryhtynyt maalaamaan enkeleitä sekä teoksia, joiden aiheena on oma sisäinen lapsi.

Katarina Backaksen näyttely Alku Bizarren Kabinetissa (Helsingintie 2, Salo) 30. marraskuuta saakka ti–pe klo 10.30–18, la klo 10.30–16.