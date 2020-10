Lounasravintoloissa käymisestä kertovassa jutussa (SSS 8.10.) todettiin virheellisesti, että toistaiseksi ei ole tullut uusia koronaan liittyviä ravintolarajoituksia, jotka koskettaisivat lounasruokailua. Keskiviikkona kerrottiin rajoituksesta, joka koskee alueita, joilla koronaepidemia on kiihtymis- tai leviämisvaiheessa. Rajoitus koskee myös Varsinais-Suomea, joka on kiihtymisvaiheessa. Rajoituksen mukaan ravintolat saavat ottaa sisään enintään puolet suurimmasta sallitusta asiakasmäärästään. Tämä koskee kaikkia muita ravitsemisliikkeitä paitsi henkilöstöravintoloita. Rajoitus on voimassa lokakuun loppuun.