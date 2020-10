Oikeusasiamies ei tutki poliisin menettelyä Elokapina-mielenosoituksessa

Eduskunnan oikeusasiamies ei ryhdy tutkimaan kanteluja, joita tehtiin poliisin menettelystä Elokapina-mielenosoituksessa lokakuun alussa. Poliisi käytti kaasusumutetta mielenosoittajia vastaan Helsingin Kaisaniemessä, kun nämä eivät totelleet poliisin käskytystä.

Oikeusasiamiehelle on tehty 15 kantelua tapauksesta.

Tapauksesta on tehty myös rikosilmoitus. Valtakunnansyyttäjän toimisto ilmoitti eilen keskiviikkona, että poliisin toiminnasta mielenosoituksessa tehdään esitutkinta.

Oikeusasiamiehen mukaan kantelumenettelyssä ei voida tutkia ja ottaa kantaa asiaan, joka on vireillä rikosprosessissa. Oikeusasiamies arvioi, onko laillisuusvalvonnalla tarvetta tutkia asiaa sen jälkeen, kun sitä koskeva rikosprosessi on päättynyt.

Useita poliiseja rikoksesta epäillyn asemassa

Mielenosoitusta koskevassa esitutkinnassa selvitetään poliisin voimankäytön perusteita ja lainmukaisuutta. Rikosnimikkeenä on tässä vaiheessa virkavelvollisuuden rikkominen. Mahdolliset muut rikosnimikkeet tarkentuvat esitutkinnan aikana.

Tutkinnanjohtaja, erikoissyyttäjä Heidi Savurinne ei vielä keskiviikkona kommentoinut, kuinka montaa ihmistä epäillään rikoksesta.

– Tässä vaiheessa täytyy todeta vain, että useita poliisimiehiä on rikoksesta epäillyn asemassa, Savurinne sanoi STT:lle.

Esitutkinnan kohteena on voimankäyttötilanteeseen liittynyt koko käskyketju.

– Me selvitämme koko voimankäyttöprosessin, käytännön suorittajat sekä ne, jotka ovat voimankäyttöön antaneet määräyksen tai käskyn.

Miia Sebany, Jecaterina Mantsinen, Maria Rosvall

STT

Kuvat: