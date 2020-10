Öljyhamppu on nousemassa muotiin terveellisenä kasvisproteiinin lähteenä – hampun siemenistä kehitellään monenmoisia ruokia paistomuruista näkkileipään ja välipaloihin

Perinteinen viljelykasvi öljyhamppu tekee uutta tulemistaan pelloille ja ruokapöytiin. Myös hamppuun liitetyt huumemielikuvat ovat vähenemässä.

Hamppuelintarvikkeita löytyy jo monesta kaupasta. Luonnonvarakeskus Luke tasoittaa omalta osaltaan tietä terveellisenä pidetylle öljyhampulle. ScenoProt-hankkeessa on kehitetty kevyitä prosessointitapoja, joilla öljyhampun siemenistä voi valmistaa elintarvikkeiden raaka-aineita. Lisäksi on menty askel pidemmälle ja luotu uusia malliruokia.

– Näillä tuotekonsepteilla halusimme osoittaa, että hyvinkin yksinkertaisilla raaka-aineilla voi saada aikaan terveellisiä, proteiinirikkaita tuotteita, joita on helppo valmistaa, kuvailee tutkija Markus Nurmi Lukesta.

Uusista ruokalajeista paistopala muistuttaa rakenteeltaan juustoa tai kalapuikkoa hieman tofun tapaan. Paistomurua käytetään kuten jauhelihaa, hamppulevitettä voi verrata tuorejuustoon ja hamppujuoma sekä -näkkileipä täydentävät valikoimaa.

Koemaistajat ovat pitäneet eniten näkkäristä, paistomurusta ja makeasta levitteestä.

– Sen huomasimme, että paistopalaa ei kannata kypsentää kovassa lämmössä, vaan siitä tulee uunissa parempi.

Puristekakku hyötykäyttöön

Kun öljyhampun siemenistä on ensin puristettu öljy, jäljelle jää runsaasti proteiinia sisältävä puristekakku, jota ei ole juuri osattu hyödyntää. Lukessa kakkua käsiteltiin kahdella proteiinia pilkkovalla entsyymillä, jolloin siitä saatiin maitomaista ja kiinteää jaetta.

Jakeiden käytön ongelmina ovat olleet proteiinien huono liukoisuus, öljyn nopea hapettuminen ja kitkerähkö jälkimaku. Entsyymikäsittelyn avulla raaka-aineen maku ja rakenne paranivat. Tutkimus on julkaistu Food Chemistry -lehdessä.

Siemenistä saatavan nesteen esikäsittelyyn on testattu myös kuorintaa, idättämistä ja jäännösöljyn poistoa.

Hampun siemen on ravitsemuksellisesti laadukasta, gluteenitonta ja laktoositonta. Neljännes siemenestä on kuitua ja yhtä paljon proteiinia, joka sisältää välttämättömiä aminohappoja. Siementen öljyssä on hyvä rasvahappokoostumus.

– Hampun siemenissä on havaittu myös yhdisteitä, jotka koeputkioloissa hillitsevät tulehdusreaktioita ja ovat antioksidatiivisia eli suojaavat hapettumiselta. Niissä on myös viitteitä antikarsinogeenisista ominaisuuksista, täydentää tutkija Juha-Matti Pihlava Lukesta.

Huumeleima hellittää

Viljelyyn jalostettu teollisuushamppu on eri asia kuin huumeiksi kasvatettavat lajikkeet, jotka sisältävät päihdyttävää tetrahydrokannabinoli THC:tä. EU:ssa viljeltävässä teollisuushampussa THC:n osuuden pitää olla alle 0,2 prosenttia, jotta se voi kuulua tukikelpoisten lajikkeiden luetteloon. Ehdon täyttää kotimaassa jalostettu ja myös maailmalla suosiota niittänyt Finola-lajike. Ruokavirasto valvoo määräyksen noudattamista.

Herättääkö hamppu vielä epäluuloja, koska eräistä sen lajikkeista valmistetaan kannabista?

– Varmastikin edelleen hamppuun liitetään tiettyjä mielikuvia. Nykyään kuitenkin kaupoista löytyy erilaisia siemenistä valmistettuja hamppurouheita ja snackseja, joten ehkäpä öljyhampusta alkaa tulla tutumpi tavalliselle kuluttajalle, Nurmi pohtii.

Jyväskylän yliopiston ja ScenoProt-hankkeen tutkija Ville Tikka arvelee, että hampputuotteilla ei enää yleisesti ole huumeleimaa.

– Mutta tieto ja mielikuvat kuluttajilla ovat yhä vähäisiä. Harva tietää hampun positiivisista ravitsemuksellisista ominaisuuksista. Eli myönteinen brändi vielä puuttuu.

Hampusta saa myös lakua

Myymälöistä ja verkkokaupoista löytyy jo monia kotimaisia ja ulkomaisia hampputuotteita. Tarjolla on esimerkiksi hampunsiemeniä kokonaisena tai rouhittuna, kylmäpuristettua öljyä ja välipaloja.

Alan suurimpiin kotimaisiin yrityksiin kuuluvat Impolan kasvitila, joka myy esimerkiksi mysliä, sekä Murtolan HamppuFarmi, joka valmistaa muun muassa hamppusnackseja. Elixi Oilin valikoimiin kuuluu hamppuproteiinijauhe.

Keski-Suomessa Jyväs-Hamppu valmistaa esimerkiksi hiutaleita, pihvejä, lastuja sekä lakritsia. Pohjoisin kaupallinen viljelmä sijaitsee Tyrnävällä, jossa viljellään hamppua Linnunradan tilalla.

Lukessa on tutkittu hampun lisäksi myös muita kasvisproteiinin lähteitä. Peltokokeissa on kasvatettu muun muassa härkäpapua, tattaria, soijaa, pellavaa, kvinoaa ja lupiinia.

Kotimaisen proteiiniomavaraisuuden lisäämiseen tähtäävässä ScenoProt-hankkeessa ovat Luken lisäksi mukana muun muassa Helsingin, Jyväskylän ja Turun yliopistot.

Tarja Repo

STT

Kuvat: