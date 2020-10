Öljytankkerin miehistöä uhkailtiin Englannin kanaalissa – seitsemän pidätetty

Seitsemän ihmistä on pidätetty sen jälkeen, kun öljytankkerissa epäiltiin kaappausyritystä Englannin kanaalissa sunnuntaina.

Asiasta kertovan Britannian puolustusministeriön mukaan brittisotilaat nousivat illalla alukseen ja ottivat sen haltuunsa, kun salamatkustajat olivat uhkailleet miehistöä suullisesti.

Puolustusministeriö kertoi asiasta Twitter-tilillään. Sen mukaan sotilaat nousivat alukseen poliisin pyynnöstä. Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa.

Ministeriön mukaan miehistö on turvassa ja voi hyvin. Poliisin mukaan aluksella oli 22 miehistön jäsentä, kertoo muun muassa brittilehti Daily Mail.

Alus oli tapahtumien aikaan Wightsaaren lähistöllä.

Tankkeri lähti matkaan Nigeriasta

Nave Andromeda -tankkialus on rekisteröity Liberiaan, kertoo muun muassa yleisradioyhtiö BBC. Aluksen omistaa kreikkalainen Navios-varustamo.

Pidätettyjen salamatkustajien epäillään olevan nigerialaisia. Tankkeri lähti lokakuun alkupuolella Nigerian Lagosista, kertovat muun muassa BBC ja seurantasivusto marinetraffic.com. Aluksen oli määrä saapua Southamptoniin aiemmin sunnuntaina. BBC:n mukaan se ei ole pysähtynyt matkallaan missään.

Miehistön kerrotaan olleen tietoinen salamatkustajista, BBC kertoo varustamoa lähellä olevan lähteen tietoihin viitaten. Salamatkustajien kerrotaan muuttuneen uhkaaviksi, kun Britannian rannikko läheni.

Kaappauksesta ristiriitaisia väitteitä

Mahdollisesta kaappausyrityksestä liikkuu ristiriitaisia tietoja. Daily Mail -lehdelle Wightsaarella puhunut lähde sanoi aluksen kapteenin pelänneen miehistönsä turvallisuuden puolesta.

– Kapteeni sanoi selvästi, että hän pelkää miehistön hengen olevan vaarassa ja että he tarvitsevat apua pikaisesti, että he tarvitsevat pelastamista. Hänen äänessään kuului epätoivo, lähde sanoi.

Miehistön kerrotaan vetäytyneen laivan turva-alueelle sen jälkeen kun salamatkustajat olivat uhkailleet heitä suullisesti. Turva-alueita käytetään miehistön suojeluun mahdollisissa hyökkäystilanteissa. BBC:n mukaan miehistö otti ensin yhteyttä rannikkovartiostoon, joka puolestaan hälytti poliisin.

Hampshiren poliisin tiedottajan mukaan tilanne tuli poliisin tietoon kymmenen aikoihin sunnuntaina aamupäivällä, Daily Mail kertoo.

Navios-varustamo kuitenkin kiisti lakimiestensä välityksellä kaappausyrityksen täysin.

– Sataprosenttisesti se ei ollut kaappaus, asianajotoimisto Tatham & Co sanoi BBC:lle.

Lakimiesten mukaan kyse oli ennemminkin siitä, että salamatkustajat vastustivat hyttiin sulkemista sen jälkeen kun heidät oli havaittu.

