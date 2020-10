Olympiastadionin peruskorjaus palkittiin Arkkitehtuurin Finlandialla – ”Kunnostaminen ollut varsinainen uroteko”, perusteli voittajan valinnut Paula Vesala

Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon saa tänä vuonna Olympiastadionin peruskorjaus.

Helsingin Olympiastadion torneineen on Helsingin tunnetuimpia maamerkkejä. Arkkitehtitoimisto K2S:n ja Arkkitehdit NRT:n suunnittelema urakka sisälsi säilytetyn stadionkokonaisuuden korjauksen lisäksi monikäyttöiset laajennusosat sekä kaarrekatsomoiden kattamisen.

Tämän vuoden voittajan valitsi muusikko, näyttelijä Paula Vesala. Palkinnon myönsi Suomen Arkkitehtiliitto Safa.

Vesalan mukaan hän halusi valinnallaan kiittää Olympiastadionin historiantajuista ja tyylikästä suojelutyötä.

”Olympiastadionin taika sai lisää loistetta”

Vesala sanoi perusteluissaan, että Olympiastadion ei ole vain katseltava patsas, vaan stadionin seinien sisällä tapahtuva toiminta muodostaa elämän erityisiä hetkiä, kuten sitkeää harjoittelua, pettymyksiä, hurmosta, voittoja ja häviöitä.

– Peruskorjatuissa tiloissa huomaa pysähtyvänsä ihailemaan niin huolella kunnostettuja pienen pieniä yksityiskohtia, uusien tilojen kuten stadionin alle louhittujen harjoittelusalien materiaalivalintoja, sekä näyttäviä aikansa rakenteita kuten alkuperäistä katsomon katosta, jonka säilyttäminen ja kunnostaminen on ollut varsinainen uroteko, Vesala sanoi tiedotteessa.

Vesalan mukaan stadionin logistiikka ja käytettävyys on parantunut huimasti.

– Mutta aivan erityisen vaikutuksen tekee huolellinen, rakennuksen alkuperäistä henkeä ja ulkomuotoa kunnioittava suojelu- ja korjaustyö. Olympiastadionin taika on paitsi tallella, saanut vain lisää loistetta, Vesala sanoi.

Tämänvuotisen Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon ehdokkaita olivat Olympiastadionin peruskorjauksen ohella Aalto-yliopiston uusi kampusrakennus Otaniemessä, K-Kampus Helsingin Kalasatamassa ja Kotkan Toritalo.

Sanna Raita-aho

STT

Kuvat: