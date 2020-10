OPCW: Navalnyista löytyi jälkiä Novitshok-myrkystä

Venäläisestä oppositiopoliitikosta Aleksei Navalnyista on löytynyt jälkiä Novitshok-ryhmän hermomyrkystä, kertoo Kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW. Sen mukaan jäämiä myrkystä löydettiin Navalnyista otetuista veri- ja virtsanäytteistä.

Saman ovat todenneet myös Navalnyita hoitanut saksalaissairaala sekä laboratoriot Ruotsissa ja Ranskassa.

Navalnyi myrkytettiin elokuun lopulla Tomskissa Siperiassa, minkä jälkeen hän oli sairaalahoidossa Saksassa, jonne hänet kuljetettiin ambulanssilennolla myrkytyksen jälkeen. Navalnyi pääsi pois sairaalasta syyskuun puolivälissä.

Novitshokin käyttö viittaa siihen, että myrkytyksen takana oli Venäjän valtiollinen toimija. Esimerkiksi Saksa on antanut ymmärtää koventavansa Venäjän vastaisia pakotteita, jos Venäjä varmistuu Navalnyin myrkyttäjäksi.

Myös Navalnyi itse on syyttänyt myrkyttämisestään Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia. Venäjä on kiistänyt syytökset. Sen mukaan myöskään Navalnyita hoitaneet venäläislääkärit eivät löytäneet merkkejä Novitshokista.

Navalnyi aikoo palata Venäjälle lähikuukausina

Navalnyi on tänään esiintynyt ensimmäistä kertaa venäläisyleisölle suunnatussa haastattelussa. Suositun tubettajan Juri Dodin haastattelussa Navalnyi kertoi, ettei tiedä, kuinka pitkään vielä oleilee Saksassa.

– Voi olla, että kolme viikkoa tai kaksi kuukautta. En ainakaan vuotta, Navalnyi arvioi.

– Suljen pois sen mahdollisuuden, että en palaisi Venäjälle, hän jatkoi.

STT

Kuvat: