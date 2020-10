Oppositio kiittää hallitusta yrityksestä korjata taksilainsäädännön epäkohtia – huolta kannettiin valvonnan ja sanktioiden riittävyydestä

Harvoin on eduskunnassa kuultu niin yksituumaista keskustelua hallituksen esityksestä kuin keskiviikkona, kun liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) esitteli hallituksen kaavailemia korjauksia edellisen kauden taksiuudistuksen epäkohtiin.

Hallitus esittää taksilainsäädäntöön lukuisia muutoksia, kuten sitä, että taksiliikenneluvan saaminen edellyttäisi yrittäjäkoulutuksen ja -kokeen suorittamista.

Lakiin myös lisättäisiin velvoite käyttää kaikissa takseissa joko taksamittaria tai muuta laitetta tai järjestelmää, joka kerää kyydeistä laissa edellytetyt tiedot verovalvontaa varten.

Oppositiosta kiiteltiin hallitusta, mutta huolta kannettiin vielä erityisesti valvonnan ja sanktioiden tehokkuudesta. Esimerkiksi kokoomuksen Kari Tolvanen toivoi, että tämä on korjaussarja numero ykkönen ja lisää on vielä tulossa.

– Viime kaudella tehtiin suuria virheitä tämän lain uudistuksessa. Sitähän ei käy kiistäminen, hän myönsi.

Perussuomalaisten Riikka Purra sanoi muiden lailla tervehtivänsä ilolla hallituksen pyrkimystä korjata uudistus.

– Se, mitä taksialalla tapahtuu, ei ole mikään yllätys, asiakkaiden luottamus on romahtanut, kyydit ovat epävarmoja, on kieltä osaamattomia ammattitaidottomia kuskeja. Etenkin tuon vieressä olevan (Helsingin) asema-aukion taksiasema muistuttaa usein enemmän Lähi-idän toria kuin suomalaista pääkaupunkia.

Purran mielestä tarvitaan lisää valvontaa, ei vain velvoitteita yrittäjille. Muun muassa SDP:n Aki Lindén oli samaa mieltä Purran kanssa. Hän nosti esille esimerkiksi kieliongelmat ja kuljettajien riidat taksiasemilla.

– Vertaisin tätä siihen, että markkinavoimat ovat monta kertaa hyvä asia, kun niitä oikealla tavalla käytetään, mutta ne voivat olla myös pullonhenki, joka riistäytyy käsistä.

Yrittäjäkoe saatavilla suomeksi ja ruotsiksi

Harakan mukaan yrittäjäkoe on saatavilla vain suomeksi ja ruotsiksi, eli sillä on tarkoitus mitata kielitaitoa.

– Yrittäjäkoulutuksen tarkoitus on siltä toiselta puolelta, ei ainoastaan kontrollin puolelta vaan myös osaamisen puolelta huolehtia siitä, että kaikki työnantajavelvoitteet ja myöskin muut verovelvoitteet ymmärretään hoitaa.

Valvonnan tehokkuudessa ei Harakan mielestä ole niinkään kyse lainsäädännön puutteista kuin resurssien riittävyydestä. Valvontaviranomaisia ovat Liikenne- ja viestintävirasto, poliisi ja Verohallinto.

– Tässä kiinnitettiin huomiota siihen härdelliin, mikä vallitsee Helsingin rautatieaseman luona ja siinä täytyy ihan liikenne- ja viestintäministerin varautua ehkä tekemään kuntalaisaloite sen eteen, että Helsingin kaupungin järjestyssääntö puuttuisi asiaan, Harakka sanoi.

Sanna Nikula

STT

