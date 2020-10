Otos haarapääskyn pesänrakennuspuuhista sai Vuoden luontokuvapalkinnon

Tämän vuoden Vuoden luontokuvaksi on valittu Petri Pietiläisen valokuva Rakentaja. Kuva esittää haarapääskyä pesänrakennusurakassa.

– Yleensä tämän linnun näkee vain lennossa, mutta tässä kuvaaja on onnistunut pääsemään samalle tasolle kohteen kanssa, tuomaristo kehui otosta.

Tuomariston mukaan kuvan sommittelu on harvinainen ja se tuo esiin linnun muodot sekä erikoisen asennon. Lisäksi tuomaristo piti linnun silmän valopisteestä, jota se kutsui kuvan kruunuksi.

Pietiläinen kertoo tiedotteessa, että voittokuva on otettu Helsingin Vuosaaressa. Hän oli seurannut savea ja muuta pesänrakennusmateriaalia keränneitä haarapääskyjä kahtena aamuna, osan ajasta aivan maanpinnan tasolta.

– Parhaat tilanteet osuivat ensimmäiseen aamuun, ja tuloksena syntyi kuva nimeltään Rakentaja, hän sanoo.

Luontokuvakilpailussa kuvia arvioidaan kahdeksassa sarjassa sekä nuorten sarjassa. Pääpalkinto on 10 000 euroa.

Kuvaehdokkaita tuli ennätysmäärä

Vuoden luontokuva -kilpailun järjestää Suomen luonnonvalokuvaajat SLV ry. Festivaali on Pohjoismaiden suurin luontokuvatapahtuma, ja se järjestettiin Turussa kulttuurikeskus Logomossa.

Tänä vuonna mukaan lähetettiin ennätysmäärä kuvia, yhteensä yli 15 000 kappaletta yli 860 kuvaajalta.

Palkintojen yhteisarvo on yli 35 000 euroa.

Kilpailun tuomaroivat Arto Ketola Keravalta, Annika Lindblom Tammisaaresta, Esa Ringbom Akaasta ja Lars Sundström Karjaalta. Viidentenä tuomarina loppukilpailuun valitut kuvat pisteytti yhdistyksen äänestykseen osallistunut jäsenistö.

Vuoden luontokuva sekä muut kilpailussa palkitut kuvat lähtevät kiertämään Suomea näyttelynä.

STT

Kuvat: