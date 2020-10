Pääministeri Marin oli keskiviikkona samassa kuulemistilaisuudessa koronatartunnan saaneen Packalénin kanssa, valiokuntaneuvoksen mukaan turvavälit pidettiin

Koronavirustartunnan saanut kansanedustaja Tom Packalén (ps.) ja pääministeri Sanna Marin (sd.) ovat olleet läsnä samassa kuulemistilaisuudessa keskiviikkona pikkuparlamentin auditoriossa.

Kyseessä oli ulkoasiainvaliokunnan ja suuren valiokunnan yhteiskuuleminen, ja valiokunnan puheenjohtajista ja puhujista on ollut vähintään turvavälit huomioiva etäisyys valiokuntien jäseniin, sanoo valiokuntaneuvos Jonna Laurmaa. Valtaosa osallistujista on Laurmaan mukaan myös käyttänyt kasvomaskeja.

Auditorio on eduskunnan suurimpia tiloja, Laurmaa sanoo.

STT

