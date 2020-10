Pahaenteinen lentisperjantai – useat suomalaisjoukkueet vetäytyivät eurokentiltä, miesten liigassa nippu ottelusiirtoja

Lentopallon naisten ja miesten mestaruusliigakautta ehdittiin pelata hädin tuskin viikko, kunnes valitettavat koronavirukseen sidonnaiset uutiset alkoivat vallata alaa yhä suuremmalla volyymillä. Perjantaina sinetöityivät lähes kaikkien suomalaisjoukkueiden kansainvälisten ottelujen peruuntumiset, eikä pahaenteisiltä ohjelmamuutoksilta vältytä Suomen sisälläkään.

LP Viesti teki päätöksen luopua Mestarien liigasta, ja omat vastaavat ratkaisunsa julkistivat naisten puolella CEV Cupiin ilmoittautuneet LP-Vampula ja Pölkky Kuusamo. Myös koronasta jo osansa saanut Vammalan Lentopallo (VaLePa) jättää CEV Cupin pelaamatta.

Näin ollen Hämeenlinnan Lentopallokerho on tällä hetkellä ainoa suomalaisjoukkue, joka on perjantai-iltapäivän tiedon perusteella vielä osallistumassa tämän kauden eurocupeihin.

Vuonna 2008 perustettu LP Viesti on pelannut kansainvälisiä otteluita joka vuosi. Sen piti olla mukana Mestarien liigan lohkovaiheessa, jonka oli määrä alkaa melko tasan kuukauden kuluttua Venäjän Kaliningradissa.

– Jo pelkästään viisumiasioiden kanssa aikataulu alkoi olla sellainen, että päätöksiä oli tehtävä, toteaa LP Viestin puheenjohtaja Karri Virtanen.

Asiat alkoivat vyöryä yhä suuremmin siinä vaiheessa, kun kahden VaLePan pelaajan koronavirustartunnat julkistettiin viime viikon torstaina. Tartunnat olivat peruja Romaniasta, jossa Sastamalan joukkue pelasi Mestarien liigan karsintaturnausta.

– VaLePa teki kaiken mahdollisen estääkseen tartunnat, ja siitä huolimatta kävi näin. Suomen mestaruusliigaseurat ovat pitäneet tiiviisti yhteyttä, ja useissa seuroissa päätös vetäytymisestä on ollut tässä tilanteessa lopulta selvä, mainitsee myös Mestaruusliigan puheenjohtajan pestiä hoitava Virtanen.

Euroopan Lentopalloliitto ei tiettävästi langeta sanktioita seuroille, jotka luopuvat sen kilpailuista koronaviruksen vuoksi. Yleisesti kansainvälisiin otteluihin osallistuminen ei ole suomalaisille seuroille taloudellinen kultakaivos. Merkittävää rahallista haittaa ei siis koidu, muita harmituksen aiheita luonnollisesti kyllä.

– Totta kai kaikki LP Viestissä olisivat halunneet osallistua näihin peleihin. Samaan aikaan päätös seuran sisällä oli täysin yksimielinen. Seuran talous menee tässä asiassa hyvin balanssissa, eli sen suhteen ei ole hätää, Virtanen sanoo.

Perjantai toi mukanaan myös nipun ottelusiirtoja, jotka johtuvat viime sunnuntain ottelusta Rovaniemellä. Sikäläisen Lakkapään talkoolaisella todettiin koronavirustartunta, minkä myötä kuusi miesten mestaruusliigaottelua siirretään.

Ensimmäiset näistä peleistä oli tarkoitus pelata tämän viikon sunnuntaina. Sekä Lakkapäältä että sen viime sunnuntain vastustajalta Raision Loimulta siirtyy kolme peliä eteenpäin. Myös Loimun joukkue asetettiin kahden viikon mittaiseen karanteeniin.

Samainen talkoolainen oli paikalla myös Napapiirin Pallokettujen ykkössarjaottelussa lauantaina. Siksi kahdelle NaPan ottelullekin etsitään uutta ajankohtaa.

Miesten liigan runkosarjan ottelumäärää vähennettiin täksi kaudeksi niin, että nelinkertaisen sarjan sijaan kaikkien joukkueiden on tarkoitus kohdata toisensa kolme kertaa. On selvää, että ottelusiirtojen mahdollisesti lisääntyessä miehissä 27 ja naisissa 28 runkosarjakierrostakin on varsin paljon.

– Kaksinkertainen sarja on yksi vaihtoehto. Reagoimme nyt kaikkiin muutoksiin hyvin herkästi, ja liigan seuraavassa kokouksessa on varmasti aiheena myös sarjajärjestelmät, Virtanen miettii.

Elokuun lopussa uutisoitiin, että virolainen TalTech/Tradehouse pelaisi kaikkia naisten liigan joukkueita vastaan yhden ottelun Suomessa. On täysin selvää, että tämä skenaariokin hankaloituu päivä päivältä.

– Kyllä se virolaisjoukkueen pelaaminen Suomessa tuntuu jo tässä tilanteessa aika haastavalta. En suuresti yllättyisi, jos nämä pelit jouduttaisiin jättämään pelaamatta, Virtanen puntaroi.