Pahimmille korona-alueille kaavaillaan rajoituksia kokoontumisiin ja aikuisten harrastustoimintaan

Laaja joukko tiukennuksia on esillä, kun hallitus arvioi tällä viikolla rajoitustoimia pahimmille korona-alueille. Tiukempia ohjeita on tulossa niin kokoontumisrajoituksiin, aikuisten harrastustoimintaan kuin julkisten tilojen käyttöönkin. Kantaa otetaan myös toisen asteen ja korkea-asteen etäopetukseen.

Hallitus neuvottelee uusista rajoitustoimista torstaina. Päätösvalta pysyy alueilla, mutta hallitus yrittää kiristää otettaan suosituksin.

Koronan toisesta aallosta on ollut tarkoitus selvitä niin, että päätöksenteko on sairaanhoitopiireillä, kunnilla ja aluehallintovirastoilla. Tämän ei ole kuitenkaan koettu toimivan kaikkialla, minkä takia hallitus on antamassa vahvemmat suositukset eritasoisista rajoitustoimista.

Sekä pääministeri Sanna Marin (sd.) että perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.)ovat arvostelleet alueita siitä, että kaikki eivät ole heränneet rajoitustoimiin ajoissa.

Sairaanhoitopiirien tautitilanne on jaoteltu perustasolle, kiihtymisvaiheeseen ja leviämisvaiheeseen, ja suositukset rajoituksista tulevat vaihtelemaan tilanteen mukaan. Jo tätä ennen tältä pohjalta on rukattu ravintoloiden aukioloaikoja ja anniskeluaikaa.

Viimeviikkoisen arvion mukaan Vaasan sairaanhoitopiiri on ainoana leviämisvaiheessa, Varsinais-Suomi, Helsinki- ja Uusimaa, Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme ja Pirkanmaa kiihtymisvaiheessa sekä muu Suomi on perustasolla.

Kunnille velvollisuus ottaa potilaita toisesta kunnasta

Jo keskiviikkona koolla ovat kaikki eduskuntapuolueet arvioimassa Suomen epidemiatilannetta.

Hallitus esittelee perussuomalaisille, kokoomukselle ja kristillisdemokraateille suunnitelmiaan tartuntatautilain muuttamisesta, jota on valmisteltu kesästä saakka. Lain pienempiä uudistuksia on edennyt jo eduskuntaan saakka, mutta laajempi uudistus sisältää poliittisesti ja juridisesti herkempiä asioita, joille tarvittaisiin laajempaa selkänojaa.

Lakiin ollaan kirjaamassa viranomaisten toimivaltuuksia, jotka vielä keväällä olivat valmiuslain aktivoinnin takana. Muutoksia olisi tulossa esimerkiksi siihen, että kunnilla olisi velvollisuus ottaa potilaita hoidettavaksi toisen kunnan alueelta.

Anniina Luotonen

STT

Kuvat: