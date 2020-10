Painetuista aikakauslehdistä 57 tavoittaa yli 100 000 lukijaa – yleisölehtien kärjessä Eeva, Aku Ankka ja Apu

Suomessa yhteensä 57 painettua aikakauslehteä tavoittaa yli 100 000 lukijaa. Kärjessä lehdistä ovat Yhteishyvä, Pirkka ja Terveydeksi!-lehti. Asia käy ilmi Kansallisesta mediatutkimuksesta.

Ykkössijaa pitävän, S-ryhmän asiakkaille lähetettävän Yhteishyvän numerot tavoittavat keskimäärin lähes 2,2 miljoonaa ihmistä. Myös muut kärkisijoja pitävät julkaisut ovat asiakaslehtiä.

Ammatti- ja järjestömedioista suurin on Veronmaksajain Keskusliiton Taloustaito, jolla on 393 000 lukijaa. Suoraan lukijoille tilauksina tai irtonumeroina myytävistä yleisölehdistä suurimmat yleisöt ovat Eevalla (336 000), Aku Ankalla (317 000) ja Apu-lehdellä (305 000).

Viikoittain ilmestyviä aikakauslehtiä on Suomessa vain muutama, mutta jopa puolet yli 15-vuotiaista ilmoittaa lukevansa painettuja aikakauslehtiä vähintään kerran viikossa. Vähintään kerran kuukaudessa lehteen kertoo tarttuvansa kolme neljästä suomalaisesta.

– On tyypillistä, että aikakauslehteä luetaan useamman kerran, ja se myös annetaan eteenpäin ystäville ja perheenjäsenille, kertoo Aikakausmedian tutkimus- ja markkinointipäällikkö Outi Itävuo tiedotteessa.

Lehdistä maksaa joka toinen talous

Digitaalisia aikakauslehtisisältöjä lukee päivittäin joka viides suomalainen. Sosiaalisessa mediassa itselleen tärkeää aikakauslehteä kertoo seuraavansa 35 prosenttia.

Vain 4 prosenttia vastaajista kertoi, ettei lue painettuja aikakauslehtiä ollenkaan. 13 prosenttia ei käytä digitaalisia aikakauslehtisisältöjä lainkaan.

Lukemisesta myös maksetaan, sillä joka toiseen suomalaiseen talouteen tulee tilattuna maksullinen aikakauslehti painettuna tai digitaalisena.

Mediatutkimuksen tiedot digitaalisten kanavien tavoittavuudesta sekä printin ja digin yhteistavoittavuudesta julkaistaan vasta myöhemmin.

Tutkimuksen tilasi Media Audit Finland ja toteutti Kantar TNS. Verkossa tehtyyn kyselytutkimukseen vastasi 23 211 yli 15-vuotiasta mannersuomalaista, joiden äidinkieli on suomi tai ruotsi.

Lassi Lapintie

STT

Kuvat: