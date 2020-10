Miesten jalkapalloliigan loppusarjojen kohtalo jäi Palloliiton käsiin – ratkaisun määrä tulla torstaina

Miesten jalkapalloliigan loppusarjat pyritään pelaamaan. Asia kuitenkin vaatii loppusarjojen päätöspäivän takarajan siirtämistä marraskuun loppuun nykyisestä marraskuun 22. päivästä.

Palloliiton hallituksen on määrä tehdä torstaina illalla päätös, siirretäänkö loppusarjojen päätöspäivän takarajaa vai ei. Liiga ilmoitti keskiviikkona, että mikäli takarajaa ei siirretä, liigakausi päättyy runkosarjaan. Runkosarjan päätöskierros on määrä pelata 4. marraskuuta.

Takarajan siirtoesityksen taustalla ovat koronakaranteeneista aiheutuneet ottelusiirrot. Jos loppusarjoja ei voida pelata marraskuun loppuun mennessä mahdollisten ottelusiirtojen takia, lopulliseen sarjataulukkoon lasketaan pisteet pelatuista täysistä ottelukierroksista.

Liigan on määrä jakautua runkosarjan jälkeen kuuden joukkueen ylempään ja kuuden joukkueen alempaan loppusarjaan. Jumbojoukkue putoaa ensi kaudeksi Ykköseen, ja viimeistä edellinen joutuu liigakarsintaan.

HJK johtaa sarjaa kolmen pisteen erolla KuPSiin, joka on pelannut helsinkiläisjoukkuetta ottelun enemmän. Runkosarjaa on jäljellä kullakin joukkueella yksi tai kaksi ottelua.

Myös miesten Ykkösen loppukauden kohtalosta on määrä tulla päätöksiä torstaina, sarjassa pelaava AC Oulu tviittasi keskiviikkona.

