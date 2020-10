Palta esittää työehtosopimusten avaamista koronakriisistä pahiten kärsineillä aloilla

Palvelualojen työnantajat Palta aikoo ehdottaa työehtosopimusten avaamista koronakriisistä pahiten kärsineillä aloilla.

Järjestön toimitusjohtaja Tuomas Aarto sanoo järjestön tiedotteessa, että juuri ennen koronakriisiä sovittujen työehtosopimusten toteuttaminen on monille aloille mahdotonta.

– Toivomme, että myöhemmin tehtäviin virallisiin neuvotteluesityksiin suhtaudutaan rakentavasti. Pelissä on yritysten toiminnan jatkuvuuden ja työpaikkojen turvaamisen lisäksi koko työmarkkinajärjestelmän uskottavuus, Aarto sanoo.

Paltan mukaan merkittävin tarve työehtosopimusten avaamiselle on liikenteen ja logistiikan aloilla. Muutoksia tarvitaan esimerkiksi matkatoimistoissa, rautatiealalla ja laivaliikenteessä.

Lentoliikenteessä ja siihen kytkeytyvillä aloilla muutoksia on jo neuvoteltu sekä liittojen kesken että yritystasolla.

Aarton mukaan tilanteessa tarvitaan monia eri ratkaisumalleja, koska tilanteet vaihtelevat yritysten ja alojen kesken. Hänen mukaansa tarjolla on kolme päävaihtoehtoa: liittojen väliset muutosneuvottelut, sopimusten kriisilausekkeisiin perustuvat neuvottelut sekä paikalliset palkkaratkaisut niillä aloilla, joilla ne on sovittu ensisijaisiksi ratkaisuiksi.

Suurten alojen työmarkkinakierros käytiin viime talvena. Palta huomauttaa, että myös parhaillaan on meneillään uusia neuvotteluita, joissa koronan vaikutukset voidaan huomioida suoraan.

Samalla Palta kertoo kannattavansa Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) esitystä alentaa 10 prosentin alv-kanta viiteen prosenttiin sekä ravintoloiden alv:n laskua 14:stä myös viiteen prosenttiin tilapäisesti vuodeksi 2021.

STT

