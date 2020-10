PAM: Seksuaalinen häirintä lisääntynyt palvelualoilla

Yli puolet palvelualojen työntekijöistä kokee nimittelyä tai uhkailua työssään, selviää Palvelualojen ammattiliitto PAMin kyselystä. Fyysistä väkivaltaa tai välineellä uhkailua on kokenut joka kymmenes.

Myös seksuaalinen häirintä on yhä iso ongelma. Seksuaalista häirintää oli kohdannut työssään kaikista asiakaspalvelutyössä olevista yli puolet, 57 prosenttia. Tukalin tilanne on nuorilla ja ravintola-alan työntekijöillä.

Alle 25-vuotiaista kyselyyn vastanneista yli 70 prosenttia ilmoitti kokeneensa seksuaalista häirintää. Erityisesti häirintää kohtaavat tarjoilijat.

Häirintä ilmenee tavallisimmin kommentteina, mutta kaikki häirinnän muodot ovat käytössä.

– Kommentteja pukeutumisesta, muka tahatonta koskettelua ohittaessa, kikkelikuvia Whatsappissa, suoria kysymyksiä mahdollisuudesta seksiin kanssani, eräs vastaaja kuvaili kokemaansa häirintää kyselyssä.

PAMin mukaan tilanne näyttää heikentyneen viiden vuoden takaisesta, vaikka sinä aikana esimerkiksi metoo-liike on nostanut häirintää laajasti tapetille.

Esimerkiksi vuonna 2015 kyselyyn vastanneista myyjistä 50 prosenttia kertoi kokeneensa seksuaalista häirintää, mutta nyt lukema oli noussut 56 prosenttiin.

Myös vastaajista valtaosa, 92 prosenttia, ajatteli, ettei metoo-liike ole vaikuttanut häirintään.

Kutsu verkkokyselyyn lähetettiin 3 000 PAMin jäsenelle. Siihen vastasi 374 ihmistä. PAM toteutti kyselyn yhteistyössä Ylen Tilipäivä-ohjelman kanssa.

Moni jättää kertomatta häirinnästä esimiehelleen, koska ei usko siitä olevan apua

Häirintä aiheuttaa ahdistusta ja pelkotiloja, kertoi joka kolmas vastanneista. Häirintää kokeneista peräti 60 prosenttia kertoi, että ei ollut kertonut siitä esimiehelleen. Syynä näyttää olevan se, ettei siitä uskota olevan hyötyä.

PAMin työympäristöasiantuntijoiden mielestä häirintä vähenee vasta, kun luovutaan ajatuksesta, että häirintä kuuluu joihinkin ammatteihin tai että asiakas on aina oikeassa.

– Häirintätilanteet vaikuttavat työntekijöiden työkykyyn. Kyseessä ei ole tiettyjen ammattien ”luontaisetu”. Työnantajan velvollisuus on lopettaa häirintä, mutta työnantajaan ei luoteta eikä sille uskalleta kertoa asiasta, sanoo tiedotteessa työympäristöasiantuntija Merja Vihersalo.

Tilanne kertoo asiantuntijoiden mukaan siitä, että prosessit eivät ole työpaikoilla kunnossa tai työntekijöitä ei ole perehdytetty niihin riittävästi.

Sanna Raita-aho

STT

Kuvat: