Auroran tekijät saivat yhteensä seitsemän Jussi-palkintoa

Parhaan elokuvan Jussi-palkinnon on saanut Max Malkan tuottama Aurora. Elokuvan tekijät saivat myös kuusi muuta Jussi-palkintoa.

Aurora on draamakomedia rovaniemeläisestä, kauneushoitolassa työskentelevästä naisesta, jonka elämä muuttuu hänen tavatessaan nakkikioskilla oleskelulupaa tarvitsevan, Iranista paenneen Darianin.

Parhaan elokuvan palkintoa tavoittelivat lisäksi Diva of Finland, Koirat eivät käytä housuja, Tottumiskysymys sekä Täydellinen joulu.

Parhaan naispääosan Jussi-palkinnon on saanut Mimosa Willamo elokuvasta Aurora. Parhaan miespääosan palkinnon puolestaan nappasi Pekka Strang elokuvasta Koirat eivät käytä housuja.

Strangin lisäksi miespääosapalkintoa tavoittelivat Matti Ristinen elokuvasta Olen suomalainen sekä Amir Escandari elokuvasta Aurora. Muut ehdokkaat parhaan naispääosan Jussi-palkinnolle olivat Jaana Saarinen elokuvasta Äiti ja Suvi-Tuuli Teerinkoski elokuvasta Diva of Finland.

Molemmat sivuosapalkinnot menivät näyttelijöille elokuvasta Aurora. Parhaan naissivuosan palkinnon sai Miitta Sorvali ja parhaan miessivuosan palkinnon Chike Ohanwe.

