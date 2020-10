Pariisissa pelataan unelmafinaali Djokovic-Nadal – vaikka Djokovic olikin tiukilla välierässään

Maailmanlistan serbialainen kärkipelaaja Novak Djokovic ja massakenttien jyrä, Espanjan Rafael Nadal pelaavat Ranskan avointen miesten turnauksen finaalissa sunnuntaina. Djokovic kukisti välierissä kreikkalaisen Stefons Tsitsipasin. Nadal pudotti jatkosta Argentiinan Diego Schwartzmanin.

Maailmanlistalla toisena oleva Nadal selvitti 12. sijoitetun Schwartzmanin helposti 6-3, 6-3, 7-6 (7-0). Djokovic oli tekemässä yhtälailla selvää ranking-kuutonen Tsitsipasista, kahden erän jälkeen serbitähti johti 6-3, 6-2.

Kolmannessa erässä Djokovicilla oli vielä ottelupallo, mutta se jäi käyttämättä ja Tsitsipas punnersi erässä 7-5-voittoon.

Neljännen erän Tsitsipas voitti 6-4, ja Djokovic oli ahtaalla. Ratkaisevaan viidenteen erään hän kuitenkin nousi jälleen totutun huimalle tasolleen, varmistaen unelmafinaalin 6-1-erävoitolla. Ottelu kesti kuutta minuuttia vaille neljä tuntia.

Eliittikerhot tähtäimessä

Djokovic pyrkii sunnuntain finaalissa harvalukuiseen porukkaan, joka on voittanut kaikki tenniksen grand slam -turnaukset kahdesti. Nadal tavoittelee finaalissa sadatta voittoaan Ranskan avoimissa, ja voitolla hän sivuaisi Roger Federerin 20 grand slam -mestaruuden ennätystä.

Djokovic on voittanut tänä vuonna 37 ottelua ja hävinnyt vain kerran. Ranskan avoimet 12 kertaa voittanut Nadal ei ole menettänyt tämän vuoden turnauksessa erääkään. Hän on pelannut Ranskan avoimissa vuodesta 2005 ja hävinnyt vain kaksi ottelua, toisen niistä vuonna 2015 Djokovicille.

Nadal tiesi, mitä odottaa

Viime kuussa Nadal kärsi yllätystappion Schwartzmanille. Perjantain välierän jälkeen kaksikon keskinäiset pelit ovat kuitenkin Nadalin eduksi 10-1.

– Diego on hankala vastustaja, ja peli oli vaikea loppuun asti. Pelasin kaiken lisäksi muutaman huonon pallon kolmannessa erässä, Nadal tiivisti pelitapahtumat.

– Rooman jälkeen toki tiesin, mitä odottaa.

Pariisissa Nadal on tuntenut pelinsä kehittyvän. Tunne vahvistui välierässä edelleen.

– Olen tyytyväinen peliini. Se menee mielestäni parempaan suuntaan. Tämä päivä oli minulta ihan positiivinen, Nadal totesi.

STT

Kuvat: