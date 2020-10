Pariisissa sairaaloiden tehohoitopaikat uhkaavat täyttyä koronapotilaista

Pariisissa sairaalat alkavat olla äärirajoilla koronapotilaiden vuoksi.

Koronapotilaiden pelätään täyttävän jopa 90 prosenttia pariisilaissairaaloiden tehohoitopaikoista ensi viikon aikana, varoittaa sairaaloiden johtaja Martin Hirsch.

Hirsch arvioi, että ensi viikkoon mennessä sairaaloissa on tehohoidossa 800-1 000 koronapotilasta, mikä on noin 70-90 prosenttia tehohoitopaikkojen kapasiteetista.

Koronatartunnat ovat lähteneet nopeaan nousuun Ranskassa muun Euroopan tavoin. Lauantaina maassa todettiin 26 896 uutta koronatartuntaa vuorokaudessa, mikä on korkein vuorokausilukema pandemian aikana.

Presidentti Emmanuel Macronin odotetaan kertovan uusista koronarajoituksista huomenna.

STT

Kuvat: