Pelanderin mestaruusjahti alkoi voitolla, Tulonen onnistui entistä seuraansa vastaan

Sofia Pelanderin uudet haasteet koripallon Saksan Bundesliigassa alkoivat voitolla. Salon Vilppaan kasvatin edustama Herner TC voitti Lions SV Hallen vähäkorisessa kotiottelussaan pistein 58–55 (26–22).

Pelanderin aloitus kauteen tuotti runsaan 22 minuutin peliajalla yhdeksän pisteen ja seitsemän levypallon saldon. Levyreistä neljä tuli hyökkäyskorin alla.

Kuudesta kahden pisteen heitosta onnistui puolet, ja lisäksi vapaaheittoviivalta tuli neljä yritystä kolmella onnistumisella.

– Isoin kysymys on, että saammeko palaset loksahtamaan, kun suurin osa pelaajista on uusia. Mutta kaikki lähdemme tavoittelemaan mestaruutta, kertoi Pelander ennen ensimmäistä ottelua Koripalloliiton tiedotteessa.

Tavoitteelle on perusteensa, sillä Herner on hallitseva mestari. Tässä tapauksessa tuo titteli on peräisin vuodelta 2019.

– Meillä on kahdeksan ulkomaalaista joukkueessa. Valmentaja on ollut täällä pitkään, ja hänellä on uusi apuvalmentaja.

– Roolit ovat vielä vähän kaikilla haussa. Täällä kaupungissa on ollut koronaa, ja meiltä peruttiin harjoitusotteluita, kun vastustajat eivät uskaltaneet tulla tänne pelaamaan. Harjoituskausi on ollut sen johdosta vähän vaikea, Pelander summaa.

Toinen Vilpas-historian omistava maajoukkuepelaaja Helmi Tulonen kohtasi Espanjan kakkosliigassa viime kauden seuransa. Ibaizabalin paidassa tällä hetkellä pelaava nainen onnistui joukkueensa tavoin, kun vierasvoitto Magec Tiasista irtosi pistein 75–51 (30–32).

Tulonen yritti 12 kertaa kahden pisteen heittoa, ja pallo löysi tiensä koriin viidesti. 14 pisteen saldo täydentyi neljän onnistuneen vapaaheiton myötä. Lisäksi plakkariin tuli kahdeksan levypalloa ja kaksi koriin johtanutta syöttöä.