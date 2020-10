Perustuslakivaliokunnalta tiukka lausunto ravintoloiden rajoituksista – sote-valiokunnan pohdittava, voiko rajoitukset tehdä ravintolatyypeittäin

Perustuslakivaliokunta haluaa sosiaali- ja terveysvaliokunnan etsivän keinoja, joilla ravintoloiden rajoituksia voidaan erotella ravintolatyypeittäin. Perustuslakivaliokunta lisäksi edellyttää lausunnossaan, että jatkossa ravintoloiden rajoitukset pitää perustella aluekohtaisesti. Asiasta kertoo STT:lle perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.).

Perustuslakivaliokunta antoi tänään lausuntonsa ravintoloiden rajoitusten jatkamisesta marraskuun alusta helmikuun loppuun asti. Seuraavaksi sosiaali- ja terveysvaliokunta antaa siitä mietintönsä, ja lopullisesti lain voimaan tulosta päättää eduskunnan suuri sali.

Ravintoloiden toimintaa on rajoitettu keväästä asti koronan leviämisen estämiseksi. Ravintoloiden toiminnan rajoittaminen on saanut runsaasti kritiikkiä sen takia, että esimerkiksi kahviloita ja yökerhoja ei erotella toisistaan. Tätä on perusteltu sillä, että erottelu on lakiteknisesti vaikeaa.

Ojala-Niemelä sanoo, että perustuslakivaliokunnalla ei ollut mahdollista tehdä nykyisellä aikataululla kriteeristöä, millä erilaisia ravitsemisliikkeitä voitaisiin erotella.

Ojala-Niemelän mukaan asiantuntijoillakin oli erilaisia näkemyksiä siitä, kuinka tarkasti ravitsemisliikkeitä voidaan toisistaan erotella.

– Jätimme kuitenkin sosiaali- ja terveysvaliokunnalle toivomuksen siitä, että erottelua lainsäädännöllä tehtäisiin, hän sanoo.

Tällä hetkellä alkoholijuomien anniskelu on lopetettava koronatilanteesta riippumatta koko maassa viimeistään kello 24 ja pahemman koronatilanteen alueilla kello 22. Ravintolat ja muut ravitsemisliikkeet saisivat olla auki vielä tunnin anniskelun päättymisen jälkeen. Hallitus antoi asiasta pari viikkoa sitten asetuksen, jolla linjattiin ravintoloiden aukioloajoista tämän kuun loppuun asti.

”Hallitus ei ole riittävällä tavalla arvioinut rajoitusten välttämättömyyttä”

Nykyinen voimassa oleva laki ravintoloiden rajoituksista lähtee siitä, että rajoitukset ovat samanlaiset koko maassa ja niihin voidaan tehdä kevennyksiä valtioneuvoston asetuksella.

– Asetelma on perustuslakivaliokunnan aikaisemman kannanoton valossa ongelmallinen. Huomionarvoista on myös, että asetuksissa täsmennetyt rajoitukset ulotettiin välittömästi lain säätämisen jälkeen koskemaan yhtäläisesti maan kaikkia maakuntia alueellisesta epidemiatilanteesta riippumatta, perustuslakivaliokunta sanoo lausunnossaan.

Perustuslakivaliokunnan mukaan on ilmeistä, ettei valtioneuvosto ole riittävällä tavalla arvioinut rajoitusten välttämättömyyttä ja oikeasuhtaisuutta kunkin maakunnan osalta erikseen.

– Rajoitusten alueellisen eriyttämisen puuttuminen on ongelmallista erityisesti perusoikeusrajoitusten oikeasuhtaisuuden kannalta, perustuslakivaliokunta toteaa.

Perustuslakivaliokunta ottaa esimerkiksi Vaasan tilanteen ja vertaa sitä Ahvenanmaahan. 8. lokakuuta koronan ilmaantuvuusluku oli Vaasassa 137,2 ja Ahvenanmaalla nolla.

Perustuslakivaliokunnan mukaan on vaikea oikeudellisesti kestävällä tavalla perustella, miksi ravintolatoiminnalle oli välttämätöntä asettaa samanlaisia rajoitteita korkean ja leviävän tartuntatilanteen alueilla ja alueilla, joissa epidemiaa ei käytännössä ole.

Viivi Salminen

STT

