PetriS Chocolate siirtää suklaan tuotantonsa Saloon

Mathildedalissa kahvila-suklaapuotia sekä Bed & Breakfastia pitävä PetriS Chocolate laajentaa toimintaansa Salossa.

PetriS Chocolaten käsintehdyt suklaatuotteet valmistetaan tällä hetkellä Porvoossa, missä yrityksellä on myös kahvila-suklaapuoti. Ensi keväänä tuotanto kuitenkin siirretään kokonaan Saloon, Halikon Design Hilliin valmistuvaan laajennusosaan.

– Minusta tuntuu, että koko se 12 vuotta, jonka PetriS Chocolate on toiminut, on tähdännyt tähän. Saamme ensimmäistä kertaa käyttöömme tilan, joka on suunniteltu ihan suklaan tekemisen ehdoilla, kertoo yrittäjä Petri Sirén.

Design Hillin laajennukseen on tulossa PetriS Chocolaten Suklaa Studio, jossa on tuotantotilojen lisäksi myymälä sekä yrityksen nettikaupan tilat ja varastotilat. Suklaa Studiossa yleisö pääsee myös katselemaan ikkunan läpi, kuinka suklaata valmistetaan.

– Olemme jo kymmenen vuotta haaveilleet sellaisesta tilasta, jossa ihmiset voivat seurata suklaamme valmistusta, kertoo yrittäjä Nina Sirén.

Ajatus Suklaa Studion perustamisesta Halikkoon syntyi huhtikuussa, kun Design Hillin yrittäjät Anu ja Tony Pelander ja PetriS Chocolaten yrittäjäpariskunta istahtivat yhteiseen kahvipöytään. Koronarajoitukset olivat juuri sulkeneet kahviloiden ovet, ja heillä oli aikaa suunnitella tulevaa.

Petri ja Nina Sirén olivat jo jonkin aikaa harkinneet valmistustilojensa siirtämistä Mathildedaliin, jotta perhe voisi olla enemmän koossa. He pohtivat tuotantotilojen tekemistä kunnostamaansa vanhaan kansakouluun, jossa jo pyörittävät kahvila-suklaapuotia ja majoitustoimintaa. Tähän saumaan Tony Pelander heitti kysymyksen: Paljonko tarvitsisitte tilaa?

– Se tuli täydellisenä tähän rakoon. Nyt Suklaa Studiota on suunniteltu puoli vuotta, ja koko ajan olemme enemmän innoissamme, Petri Sirén kuvailee.

Pelandereilla oli jo keväällä alustava rakennussuunnitelma ja luvat Design Hillin lisärakennukselle. Siksi projekti saatiin käyntiin nopeasti. Design Hillin uudesta 432 neliön laajennusosasta PetriS Chocolaten käyttöön tulee 250 neliötä.

– Tavoitteena valmistumisessa on maaliskuun alku, Tony Pelander kertoo.

PetriS Chocolate työllistää tällä hetkellä noin 10 henkeä Porvoossa ja Mathildedalissa, ja sesonkiaikoina määrä tuplaantuu. Kun uusi Suklaa Studio Halikossa avautuu, se tarjoaa alkuvaiheessa 4–5 uutta työpaikkaa.

– Toivomme, että meillä olisi myös mahdollisuus saada tänne ruoka-alan opiskelijoita, Nina Sirén sanoo.

Vaikka suklaan valmistus siirtyy Halikkoon, Porvoon ja Mathildedalin kahvila-suklaapuodit jatkavat toimintaansa. Myös Bed & Breakfastin toimintaa aiotaan jatkaa keväällä.

Vielä alkuvuodesta PetriS Chocolaten tarkoituksena oli aloittaa kansainvälistyminen ja osallistua maailman suurimmille suklaamessuille Pariisissa. Korona kuitenkin muutti suunnitelmat ja siirsi kehitysajatukset kotimaahan.

Nyt kun yrityksen tuotantoa päästään laajentamaan, voidaan myös lisätä tuotevalikoimaa sekä kasvattaa yritysmyyntiä ja jälleenmyyntiverkostoa. Myös verkkokauppa on kasvussa.

– Meillä on ollut nettikauppa jo kuuden vuoden ajan, ja tänä vuonna sen myynti on yli 10-kertaistunut, Petri Sirén kertoo.

Myös Design Hillissä on ollut kevään koronasulun jälkeen vilkasta. Anu Pelanderin mukaan ihmiset ovat ostaneet paljon mökkisisustustuotteita.

– Heinäkuussa meillä oli 25 000 kävijää. Myös elo-, syys- ja lokakuu ovat jatkuneet tavallista vilkkaampina, Pelander kertoo.

Design Hill rakentaa laajennukseensa lisää myymälä- ja varastotilaa sekä sosiaalitilat.

– Haluaisin tehdä myös second handia, jossa myytäisiin valikoimaamme kuuluvia merkkejä, kuten Marimekkoa, Arabiaa ja Iittalaa, Pelander sanoo.

Tulevaisuudessa Design Hillissä on tarkoitus satsata lisäksi erilaisiin tapahtumiin.

– Markkinamme ovat kiinnostaneet paljon, ja ne tuovat kävijöitä kauempaakin, Pelander toteaa.