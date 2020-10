Piispaehdokkaat vastasivat kysymyksiin muun muassa ilmastonmuutoksesta ja samaa sukupuolta olevien vihkimisestä, jossa näkemykset jakautuivat

Kaikki neljä Turun arkkihiippakunnan piispaehdokkaat katsovat piispan tehtäväksi näkyä myös mediassa tai somessa ja ottavan kantaa asioihin. Muun muassa tämä selvisi Salossa Uskelan kirkossa torstaina pidetyssä vaalipaneelissa, jossa kaksi juontajaa esitti heille kysymyksiä ja vaalissa äänioikeutetut saivat kuunnella.

Koronan vuoksi paneelia ei pidetty avoimena yleisötilaisuutena.

Piispaksi ovat ehdolla Heikki Arikka, Kaisa Huhtala, Jouni Lehikoinen ja Mari Leppänen . Vaali pidetään marraskuun alkupuolella ja toinen joulukuun alussa, ellei kukaan saa ensimmäisellä kierroksella yli puolta äänistä.

Nykyinen piispa Kaarlo Kalliala jää eläkkeelle ensi tammikuun lopussa ja uusi aloittaa helmikuun alussa ensi vuonna.

Paneelin alussa jokainen esitteli itsenä ja taustansa sekä vastasi sen jälkeen ensimmäiseksi kysymykseen, minkälaisen piispan Turun arkkihiippakunta saisi heistä. Piispaehdokkaat vastasivat moniin kysymyksiin hyvin perusteellisesti ja laveasti, mutta tähän on poimittu kaikista vain muutamia kohtia.

– Kuuntelevan ja toimeen tarttuvan, vastasi Kaisa Huhtala, joka tulee Porista.

Hän on Teljän seurakunnan kirkkoherra.

– Ihmisläheisen, kuuntelevan, rohkeasti kantaa ottavan, sanoi Jouni Lehikoinen Paimiosta.

Lehikoinen on Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra.

– Rohkean ja tulevaisuuteen katsovan, kuvaili Mari Leppänen Liedosta.

Hän työskentelee Turun arkkihiippakunnan hiippakuntadekaanina.

– Aikaansaavan ja rohkean, vastasi Heikki Arikka, joka asuu Turussa ja Helsingissä.

Hän on Helsingin Malmin seurakunnan kirkkoherra.

Ilmastonmuutoksesta ehdokkaat vastasivat muun muassa näin:

– Tärkeää pitää esillä, mutta ei saa hysteriaa lietsoa, katsoi Lehikoinen.

– Tehtäviin kuuluu myös luomakunnasta huolehtiminen, muistutti Leppänen.

– Kirkon tehtävä on varjella luomakuntaa, komppasi Arikka.

– Erityisen tärkeä asia, kirkko on tärkeä arvovaikuttaja, sanoi Huhtala.

Samaa sukupuolta olevien vihkimisestä vastaukset olivat monipolvisia. Asiasta käytettiin parikin puheenvuoroa ja Lehikoinen totesi senkin, ettei asia ole piispojen päätäntävallassa.

– Toivon, että kaikki parit, jotka toivovat tulevansa kirkossa vihityiksi, sen saisivat, Leppänen vastasi ja peräänkuulutti rakentavaa keskustelun sävyä asiasta.

– Toivon, että löytyisi kompromissi ja se edellyttää vastaantuloa molemmilta, Arikka sanoi.

– Katson, että avioliitto on miehen ja naisen välinen, katsoi Huhtala, joka kuitenkin sanoi haluavansa olla nöyrä ja korosti, että toisenlaiseen tulkintaan päätyneitä on kunnioitettava.

– Raamatussa on kyllä aika selkeästi sanottu, mistä on kyse, sanoi Lehikoinen, joka piti kummallisena, että vanhan käsityksen omaavien on ryhdyttävä todistelemaan.

Reilun tunnin mittaisessa paneelissa kysyttiin kantaa myös muun muassa hallinnon keventämisestä, kiinteistöistä ja herätysliikkeistä.

Loppupuheenvuoroissa nousi esille muun muassa seuraavia asioita: kutsu yhteiseen rukoukseen (Huhtala), Kristus kantaa (Lehikoinen), rakastava, rukoileva ja rohkea kirkko (Leppänen) sekä muistutus enkelin sanomasta ”älkää pelätkö” (Arikka).