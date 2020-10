Plazan S-market saa toisen sisäänkäynnin

Kauppakeskus Plazan S-market uudistaa sekä itsepalvelukassojaan että sisäänkäyntejään. Samalla kassoja vastapäätä oleva infopisteen ja S-pankin palvelutiskin rakenteet puretaan. Veikkauksen myyntitiski siirtyy kassarivin parkkihallin puoleiseen päähän, jonne tulee myös toinen sisäänkäynti S-markettiin.

– Tässä toteutetaan S-marketin pikakassojen muutosta. Niistä tehdään sellaisia, että ne ovat aina myymälän ollessa auki eivätkä tarvitse erillistä valvojaa, kertoo Suur-Seudun Osuuskaupan ryhmäpäällikkö Juha Roos .

Roosin mukaan 95 prosenttia asiakkaista osaa jo käyttää pika- eli itsepalvelukassoja ilman avustusta. Muutoksen myötä ikärajallisia tuotteita, lähinnä alkoholijuomia, ei voi enää pikakassojen kautta ostaa.

– Valvonta ja apu toteutuu viereisten kassojen kautta. Tästä on se hyöty, että kun ihmiset hakevat aamuisin ja iltaisin pieniä ostoksia, pikakassa on aina auki, Roos sanoo.

Näkyvin muutos on se, että kassoja vastapäätä oleva infopiste ja S-pankin palvelupiste puretaan kokonaan pois.

– Plazan S-pankkihan on ollut suljettuna jo kesäkuusta, ja keväälläkin sillä oli rajoitetut aukioloajat. Halikon Prismassa S-pankin palvelut ja aukioloajat ovat olleet jo pitkään laajemmat, Roos sanoo.

Roosin mukaan Plazan S-pankin lopettamisesta on tullut myös asiakaspalautetta.

Infopiste on ollut tämän viikon suljettuna. Roos sanoo, ettei nykyisin kauppakeskuksissa yleensäkään ole enää infopisteitä.

– Sellaisten tarve on pitkälti poistunut. Lisäksi suurin osa kysytyistä palveluista ei enää kohdistunut S-marketin toimintaan, Roos sanoo.

S-marketin kassalinjaston parkkihallin puoleiseen päähän tulee toinen sisäänkäynti myymälään.

– Tälle on ollut selvästi tarvetta ja se on käytössä lähipäivinä – tosin lopulliset portit saapuvat muutamien viikkojen päästä.

Remontin yhteydessä on voitu laajentaa Plazan Postin pakettiautomaattilokerikkoa, joka on entisen infopisteen puoleisella seinällä.

– Myös tälle laajennukselle on tuntunut olevan tarvetta. Suurin syy remonttiin on ollut pikakassojen muuttaminen. Samalla kaikki S-marketin palvelut on saatu yhtenäisesti samaan linjaan, Roos sanoo.

Infopisteen ja S-pankin rakenteet puretaan muutaman viikon sisällä. Roosin mukaan remontti on muuten käytännössä jo tehty.