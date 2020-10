Pohjois-Korea syyttää Etelä-Koreaa ”heikosta kansalaisten valvonnasta” – taustalla virkailijan ampuminen syyskuussa

Pohjois-Korea syyttää Etelä-Koreaa eteläkorealaisen kalastusvirkailijan kuolemasta syyskuussa. Pohjois-Korea ampui tuolloin aluevesilleen ajelehtineen virkailijan.

Pohjois-Korean valtiollisen uutistoimiston KCNA:n perjantaina julkaiseman lausunnon mukaan syy virkailijan ampumiseen on Etelä-Korean, joka ei valvo kansalaisiaan kunnolla herkällä raja-alueella.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un esitti asiassa anteeksipyynnön pian tapahtuneen jälkeen, mutta nyt Pohjois-Korean mukaan syy tapahtumiin on Etelä-Korean.

Tapahtuneen jälkeen syyskuun lopulla Etelä-Korean sotilasviranomaiset kertoivat, että pohjoiskorealaiset olivat kuulustelleet virkailijaa useita tunteja tämän ollessa vielä vedessä. Virkailija oli esittänyt halunsa loikata Pohjois-Koreaan, mutta ”korkealta taholta” tulleen määräyksen mukaisesti tämä ammuttiin.

Korean niemimaan tilannetta seuraavien asiantuntijoiden mukaan Pohjois-Korea on yrittänyt liennyttää maiden välisiä jännitteitä ampumisen jälkeen. Pohjois-Korea ei ollut ampunut naapurimaansa kansalaista ainakaan kymmeneen vuoteen ennen syyskuun tapahtumia, uutistoimisto AFP kertoo.

Liennyttävä linja kuului myös perjantaina.

– Emme halua nähdä uudelleen epämiellyttäviä tilanteita, joissa vahingossa tapahtuneet asiat johtavat katastrofiin maiden välisissä suhteissa, KCNA viestitti.

STT

