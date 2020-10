Pohjois-Korean sotilasparaatissa esitelty jättiohjus askarruttaa aseasiantuntijoita

Pohjois-Korean sotilasparaatissa lauantaina esitelty jättiohjus askarruttaa kansainvälisiä aseasiantuntijoita. Maan pääkaupungissa Pjongjangissa järjestetyssä sotilasparaatissa esitelty jättikokoinen mannertenvälinen ohjus oli noin 24 metrin pituinen ja halkaisijaltaan noin 2,5-metrinen.

Jättiohjusta kuljettamaan tarvittiin massiivinen lavetti, jossa oli peräti 11 akselia.

Pohjois-Korean lauantainen sotilasparaati järjestettiin maata hallitsevan työväenpuolueen 75-vuotisjuhlan kunniaksi. Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un otti paraatin vastaan Pohjois-Korean perustajan, Kimin isoisän mukaan nimetyllä Kim Il-sungin aukiolla.

Kansainväliset aseasiantuntijat seuraavat tarkalla silmällä Pohjois-Korean sotilasparaateja sulkeutuneen maan aseteknologian edistysaskeleiden hahmottamiseksi.

Asiantuntijat arvioivat, että jättiohjus on suunniteltu kantamaan useita taistelukärkiä.

Middlebury-instituutin Jeffrey Lewis arvioi, että ohjus on tarkoitettu suunnattavaksi Alaskaa vastaan, sillä se on lähin Yhdysvaltojen osa Pohjois-Koreasta katsottuna. Jos näin on, Yhdysvaltojen pitää Lewisin mukaan kohentaa Alaskan ohjuspuolustuksen tasoa, mikä maksaa noin miljardi dollaria.

Aseasiantuntija Markus Schiller puolestaan suhtautuu ohjukseen epäileväisesti. Hänen mukaansa noin sadan tonnin polttoainelastin tarvitseva jättiohjus on perin hankalakäyttöinen, sillä sitä ei voi liikuttaa tankattuna ja tankkaaminen kestää useita tunteja.

Ohjus saattaa olla prototyyppi

Pohjois-Koreaa seuraavat asiantuntijat muistuttavat, että Pohjois-Korean paraateissaan esittelemät uutuudet saattavat olla vielä aseiden prototyyppejä, joiden toimivuudesta ei ole varmuutta.

Open Nuclear Networkin Melissa Hanham sanoo, että itse ohjusta merkittävämpi uutuus saattaa olla Pohjois-Korean esittelemä 11-akselinen ohjuslavetti. Aikaisemmin Pohjois-Korean ohjukset ovat olleet kahdeksanakselisten kiinalaisvalmisteisten lavettien kyydissä.

– Se ajoneuvo saattaa olla tässä yhteydessä pelottavampi asia kuin itse ohjus. Jos Pohjois-Korea pystyy itse valmistamaan lavettinsa, maalla on yksi rajoite vähemmän mannertenvälisten ohjusten määrän kasvattamisessa, Hanham sanoi.

Trumpin neuvottelut jumiutuivat

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump neuvotteli Kim Jong-unin kanssa presidenttikautensa alkuvuosina, jotta Pohjois-Korea luopuisi ydinaseistaan. Paljon julkisuutta aikoinaan saaneet neuvottelut ovat sittemmin jumiutuneet.

Lauantaina esitelty mannertenvälinen ohjus osoittaa, että Pohjois-Korea on jatkanut ydinaseidensa kehittelyä Yhdysvaltain kanssa käydyistä neuvotteluista huolimatta. Asiantuntijoiden mukaan uusi ohjus vahvistaa Kimin asemaa neuvottelupöydässä.

– Pidettiin siitä tai ei, Pohjois-Korea on ydinasevalta ja todennäköisesti kolmas maa Venäjän ja Kiinan ohella, joka pystyy ohjuksillaan iskemään Yhdysvaltain kaupunkeihin, sanoo Andrei Lankov Korea Risk Groupista.

Lankovin mukaan Pohjois-Korean ohjusesittely lähettää Yhdysvaltoihin selvän viestin.

– Jos te ette halua tehdä meidän kanssamme sopimusta nyt, niin jossain vaiheessa myöhemmin joudutte tekemään kanssamme sopimuksen, joka on teille huonompi, Lankov muotoilee.

