Pohjoismaiden neuvoston palkinnot jaetaan etägaalassa Islannissa – elokuvapalkintoa tavoittelee Jussi-patsaita rohmunnut Koirat eivät käytä housuja

Pohjoismaiden neuvoston vuotuiset palkinnot jaetaan tänään etäyhteyksin Islannin pääkaupungissa Reykjavikissa. Palkintokategorioita on viisi: kirjallisuus, lasten- ja nuortenkirjallisuus, musiikki, elokuva sekä ympäristö. Palkinnot ovat suuruudeltaan noin 47 000 euroa.

Palkintojen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi Pohjoismaiden kulttuuriyhteistyötä ja lisätä kiinnostusta Pohjoismaiden kulttuurintuotannon eri osa-alueisiin. Ympäristöpalkinto myönnetään tunnustuksena merkittävästä panostuksesta Pohjoismaiden kestävään kehitykseen.

Elokuvapalkintoa Suomeen tavoittelee kuudella Jussi-patsaalla palkittu Jukka-Pekka Valkeapään ohjaama Koirat eivät käytä housuja. Kirjallisuuspalkinnon saajiksi ovat Suomesta puolestaan ehdolla Juha Itkonen ja Monika Fagerholm. Lasten- ja nuortenkirjallisuudessa Suomen palkintokandidaatteja ovat Veera Salmi ja Matti Pikkujämsä sekä Jens Mattsson ja Jenny Lucander.

Musiikkipalkinnossa ehdolla ovat Suomesta jazztrio 3TM sekä Sampo Haapamäki pianokonsertollaan.

Ympäristöpalkintoa tavoittelee Ylen Pelasta pörriäinen -kampanja, jonka tarkoitus on ollut muistuttaa pölyttäjien merkityksestä luonnon monimuotoisuudelle.

Mika-Matti Taskinen

STT

Kuvat: