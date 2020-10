Poliisilähde: Aseistautunut hyökkääjä haavoitti kirkkoa sulkemassa ollutta pappia Ranskan Lyonissa, ampuja pakeni paikalta

Ortodoksipappi on haavoittunut vakavasti ampumisessa Ranskan Lyonissa, kertoo nimetön poliisilähde uutistoimisto AFP:lle. Lähteen mukaan katkaistulla haulikolla aseistautunut ampuja pakeni paikalta.

Poliisilähde kertoo AFP:lle, että kreikkalainen pappi oli sulkemassa kirkkoa, kun hyökkäys tapahtui.

Ranskan sisäministeriö kertoo Twitterissä, että Lyonissa on meneillään operaatio, jossa on läsnä turvallisuus- ja pelastusviranomaisia. Ministeriö pyytää ihmisiä noudattamaan viranomaisohjeista ja välttämään aluetta.

Samoin poliisi neuvoo ihmisiä Twitterissä seuraamaan virallisia tiedotuskanavia ja olemaan häiritsemättä pelastajien töitä.

Poliisi tai sisäministeriö ei Twitter-tileillään kuitenkaan kerro, mistä operaatiossa on kyse.

Ranskassa tilanne on ollut erittäin jännittynyt sen jälkeen kun satiirilehti Charlie Hebdo julkaisi uudelleen pilakuvia profeetta Muhammadista. Torstaina kolme ihmistä kuoli ja useita haavoittui veitsi-iskussa nizzalaisessa kirkossa, ja aiemmin historianopettaja sai surmansa sen jälkeen kun hän oli näyttänyt pilakuvia oppitunnilla.

Tilanne on kiristynyt entisestään viime kuun jälkeen, kun vuonna 2015 Charlie Hebdon toimitukseen tehtyyn iskuun liittyvä oikeudenkäynti alkoi.

Nizzan iskun jälkeen presidentti Emmanuel Macron ilmoitti entistä tiukemmista turvallisuustoimista Ranskan kirkoissa ja kouluissa. Ranskassa tuli perjantaina voimaan toinen koronasulku, mutta koulut ovat edelleen auki.

https://twitter.com/Beauvau_Alerte/status/1322569468795604993

https://twitter.com/PoliceNat69/status/1322574974528507904

STT