Poliisin toiminnasta Elokapina-mielenosoituksessa aloitetaan esitutkinta, kertoo valtakunnansyyttäjän toimisto. Kyse on poliisin kaasusumutteen käytöstä lauantaina 3. lokakuuta. Poliisi käytti OC-sumutetta Elokapina-liikkeen mielenosoittajia vastaan Helsingin Kaisaniemessä, kun mielenosoittajat eivät totelleet poliisin käskytystä siirtyä pois ajoradalta.

Esitutkinnassa selvitetään poliisin voimankäytön perusteita ja lainmukaisuutta. Rikosnimikkeenä tässä vaiheessa on virkavelvollisuuden rikkominen. Mahdolliset muut rikosnimikkeet tarkentuvat esitutkinnan aikana, sanotaan tiedotteessa.

Tutkinnanjohtaja, erikoissyyttäjä Heidi Savurinne ei kommentoi, kuinka montaa ihmistä epäillään rikoksesta.

– Tässä vaiheessa täytyy todeta vain, että useita poliisimiehiä on rikoksesta epäillyn asemassa, Savurinne sanoo STT:lle.

Esitutkinnassa tutkinnan kohteena on voimankäyttötilanteeseen liittynyt koko käskyketju.

– Me selvitämme koko voimankäyttöprosessin, käytännön suorittajat sekä ne, jotka ovat voimankäyttöön antaneet määräyksen tai käskyn.

Helsingin poliisi ei kommentoi esitutkintaa

Helsingin poliisilaitos ei kommentoi esitutkintaa, jonka valtakunnansyyttäjän toimisto on päättänyt aloittaa poliisin toiminnasta Elokapina-mielenosoituksessa.

Helsingin poliisin viestinnästä kerrotaan, että poliisilaitos ei kommentoi asiaa, kun se on syyttäjällä tutkinnassa. Tapahtumiin osalliset poliisit jatkavat kuitenkin normaalisti tehtävissään.

Poliisihallitus: Vertaaminen aiempiin toimintamalleihin ei yksiselitteistä

Poliisihallitus (Poha) antoi viime viikolla sisäministeriölle asiasta oman selvityksensä. Pohan mukaan poliisin toiminta Elokapina-mielenosoituksessa tulee arvioida kokonaisuutena. Vertaaminen joidenkin aiempien mielenosoitusten toimintamalleihin ei ole yksiselitteistä, koska olosuhteet ovat aina erilaiset, Poha katsoo.

Helsingin poliisin Pohalle antaman lausunnon mukaan voimakeinoja käytettiin tilanteessa, jossa osa mielenosoittajista oli asettautunut vilkasliikenteiselle Kaisaniemenkadulle ja sulkenut toiminnallaan ajoradan. Helsingin poliisin mukaan resurssit eivät riittäneet mielenosoittajien kantamiseen pois ajoradalta.

Elokapina ei pidä Poliisihallituksen selvitystä totuudenmukaisena

Elokapina-liike ei pidä Poliisihallituksen selvitystä mielenosoituksen tapahtumista totuudenmukaisena. Elokapinan mielestä mielenosoituksen hajottaminen sumutteella ei ollut poliisilain mukaista vähimmän haitan ja oikeasuhtaisuuden periaatetta noudattavaa voimankäyttöä. Elokapina ei pidä resurssipulaa hyväksyttävänä syynä tuottaa tarpeetonta kipua rauhanomaisille mielenosoittajille.

