Helsingin poliisi selittää toimintaansa mielenosoituksessa: Sumutteen tarkoituksena hajottaa väkijoukko ajotieltä, vesipulloja ei viety pois

Helsingin poliisi on selittänyt toimintaansa lauantaisessa ilmastomielenosoituksessa, jossa poliisi käytti kaasusumutetta aktivisteja vastaan.

Poliisin mukaan päätös sumutteen käytöstä oli normaalin johtamisjärjestelmän mukainen. Poliisi sanoo, että sumutteen tarkoituksena oli väkijoukon hajottaminen ja vastarinnan murtaminen, jotta mielenosoittajat saataisiin pois ajotieltä.

Elokapina-liike oli ilmoittanut mielenosoituksesta poliisille etukäteen. Poliisin mukaan järjestäjän kanssa oli sovittu, että mielenosoittajat kulkevat Rautatieasemalta Kaisaniemen kautta Hakaniemeen. Poliisin mukaan sovitusta poiketen noin 150 ihmisen joukko teki tiesulun Unioninkadulle iltapäivällä yhden aikoihin. Osa heistä oli poliisin mukaan kytkettynä toisiinsa ketjuin ja lukoin.

”Tilanteessa oli tehtävä uusi riskiarvio”

Poliisi kehotti joukkoa hajaantumaan pois tieltä ja siirtymään, jolloin osa mielenosoittajista siirtyi Kaisaniemenpuistoon ja jalkakäytävälle. Osa kuitenkin siirtyi Unioninkadulta vilkasliikenteiselle Kaisaniemenkadulle noin varttia yli neljä, missä joukko sulki ajoradan ja liikenne pysähtyi, poliisi sanoo.

‒ Mielenosoittajien annettiin blokata Unioninkadun liikennettä parin tunnin ajan, vaikka se oli vastoin ennakkoon sovittua. Kun osa ryhmästä irtautui vilkasliikenteiselle Kaisaniemenkadulle, tilanteessa oli tehtävä uusi riskiarvio, apulaispoliisipäällikkö Heikki Kopperoinen sanoo poliisin tiedotteessa.

Kopperoisen mukaan mielenosoitukseen liittyvissä tehtävissä oli ollut neljän tunnin ajan 24 partiota kiinni ja lauantai-illan muita hälytystehtäviä alkoi olla jonossa. Mielenosoittajia yritettiin kantaa tieltä sivuun, mutta osa palasi takaisin eikä kaikkien ihmisten kantaminen paikalla olleilla resursseilla ollut mahdollista, poliisi sanoo.

‒ Poliisi pyrki neuvoin, käskyin ja kehotuksin useaan kertaan poistamaan henkilöitä Kaisaniemenkadulta. Lopulta normaalin johtamisjärjestelmän mukaisesti on tehty päätös käyttää sumutetta tavoitteena väkijoukon hajottaminen ja vastarinnan murtaminen, jotta heidät pystyttäisiin kantamaan tai ohjaamaan pois ajotieltä, Kopperoinen sanoi.

Poliisin mukaan mielenosoittajia varoitettiin selkeästi ennen kaasun käyttämistä.

Selvitys Poliisihallitukselle tehdään lähipäivinä

Poliisi kiistää myös julkisuudessa levinneet tiedot, että poliisi olisi ottanut ihmisiltä pois vesipulloja kun nämä yrittivät huuhdella kasvojaan. Poliisin mukaan vesipullot siirrettiin jalkakäytävälle eikä poliisi estänyt niiden käyttämistä.

Poliisi antoi tapahtumista sakot 53 ihmiselle ja otti kiinni 51 ihmistä, jotka kaikki päästettiin pois lauantai-illan aikana. Heidän toimintaansa on arvioitu niskoitteluna poliisia kohtaan.

Helsingin poliisi tekee tapahtumien kulusta selvityksen Poliisihallitukselle kahden päivän kuluessa. Poliisihallitus kertoi, että se perehtyy selvitykseen ja tiedottaa viimeistään torstaina aiheesta. Poliisihallituksen mukaan sillä ei ole ennen selvityksen valmistumista enempää tiedotettavaa asiasta.

Poliisin toiminnasta on myös tehty useita kanteluja eduskunnan oikeusasiamiehelle. Oikeusasiamiehen kansliasta kerrotaan, että kanteluissa muun muassa kyseenalaistetaan kaasusumuttimen käyttö rauhanomaisessa mielenosoituksessa.

Valtakunnansyyttäjä tekee esiselvityksen

Valtakunnansyyttäjän toimisto tekee esiselvityksen poliisin voimankäytöstä ilmastomielenosoituksen yhteydessä.

Poliisin toiminnasta on tehty rikosilmoitus. Valtakunnansyyttäjän toimiston esiselvitys koskee sitä, aloitetaanko asiassa varsinainen esitutkinta.

Esiselvityksen tutkinnanjohtajaksi nimetty erikoissyyttäjä Heidi Savurinne kertoo STT:lle, että rikosilmoituksen teki yksityishenkilö.

– Meillä on vasta tieto, että tällainen ilmoitus on kirjattu ja tulossa meille. En vielä tiedä, onko kyseessä asianosainen, mutta oletus tässä vaiheessa on, että kyseessä olisi sivullinen henkilö, Savurinne sanoo.

Esiselvityksissä kestää yleensä joitain viikkoja tai kuukausia, Savurinne kertoo.

– Olemme tässä vaiheessa vielä mediatietojen varassa, ja siksi on tärkeää selvittää, mitä tilanteessa on tapahtunut ja mistä voimankäyttö on saanut alkunsa. Keskeisin selvitys tulee todennäköisesti poliisilaitokselta, sen lisäksi todennäköisesti myös yksityishenkilöt tekevät ilmoituksia, joiden kautta saadaan tietoa tilanteesta heidän kannaltaan.

Ohisalo: Voimankäytön tulisi olla viimeinen keino

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) kertoo saaneensa alustavan selvityksen poliisilta lauantain Elokapina-mielenosoituksen tapahtumista. Hän ei kommentoinut poliisin voimankäyttöä alustavan selvityksen pohjalta. Ohisalon mukaan hän antaa ministerinä poliittisen kannanottonsa asiasta vasta virallisen selvityksen ja laillisuusvalvojan mahdollisten kannanottojen jälkeen.

– Nyt selvitetään, onko menty olemassa olevien pykälien ja asetuksien mukaan, hän sanoi.

Hän kuitenkin sanoi, että voimankäytön tulisi olla viimeinen keino ja kokoontumisoikeus on oikeusvaltiossa perusoikeuksia.

– Aina poliisitoiminnassa on selvää, että neuvot ja käskyt edellyttävä voimankäyttöä — siinä missä nämä selvitykset on julkisia, niin olisi varmasti hyvä avata julkisuuteen voimankäyttöjen yleistä skaalaa. Tiedämme, että poliisi käyttää voimakeinoja Suomessa verrattain vähän.

Ohisalo myös sanoi, että poliisiin luotetaan Suomessa erittäin paljon ja mitä paremmin poliisin toiminnasta viestitään, sitä paremmin luottamus ja turvallisuus säilyvät.

Elokapinan protestoijia myös Säätytalolla tänään

STT kysyi, mitä mieltä Ohisalo on kyynelkaasun käytöstä näkemänsä videon ja alustavan selvityksen perusteella. Videolla poliisi sumuttaa mielenosoittajia kaasusumuteella lähietäisyydeltä.

– En voi ottaa tässä vaiheessa kantaa voimankäyttöön. Sen on käytävä ensin laillisuusvalvojalla. Mutta kuten sanoin, voimankäytön on aina tultava viimeisenä keinona.

Ohisalon tiedotustilaisuutta oli saapunut toimittajien lisäksi seuraamaan pieni joukko Elokapina-mielenosoittajia.

Sisäministerin mukaan ilmastonmuutoksesta huolissaan olevat ovat tutkijoiden kanssa samalla linjalla, mutta hän ei ota yksittäisen liikkeen toimintaan kantaa.

Ohisalolta kysyttiin, olisiko mielenosoittajien pitänyt noudattaa kehotuksia poistua kadulta istumasta.

– Totta kai lakien mukaan pitää toimia, mutta oikeusvaltiossa pitää voida osoittaa mieltään, hän sanoi.

– Heillä on ollut tässä tietynlainen toimintatapa. Joku sanoi, että mielenosoittaminen ei ole aina helppoa. Sen on tarkoituskin nostaa vaikeita asioita esille. Poliisi käy läpi omasta näkökulmastaan, toimittiinko oikein, hän lisäsi.

Poliisi: Elokapinalla käynnissä performanssi Helsingin keskustassa

Elokapina-ryhmä järjestää Helsingin ydinkeskustassa performanssia, kertoo Helsingin poliisi Twitterissä.

Poliisin on paikalla ja valvoo tapahtuman yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä ohjaa tarvittaessa liikennettä

Poliisin tietojen mukaan performanssi alkaa Kolmen sepän patsaalta ja kulkee Mannerheimintieltä Eduskuntatalolle ja Kiasmaan ja takaisin Kolmen sepän patsaalle.

Elokapina kannustaa väkivallattomaan kansalaistottelemattomuuteen ja vaatii ilmastohätätilan julistamista

– Elokapina – Extinction Rebellion Finland vaatii poliitikoilta parempaa ilmastopolitiikkaa suoran toiminnan keinoin. Se on osa laajaa kansainvälistä liikettä.

– Liike on alun perin perustettu Britanniassa, josta se on levinnyt useisiin maihin.

– Elokapina on todennut ihmiskunnan elävän keskellä ilmaston ja ekologian kriisiä ja vaatii, että tilanteeseen suhtaudutaan sen vaatimalla vakavuudella.

– Liike on vaatinut Suomen hallitusta julistamaan ilmastohätätilan ja tekemään Suomesta hiilineutraalin jo vuoteen 2025 mennessä.

– Kansainvälisessä mediassa liikettä on kuvattu yhdeksi vaikuttavimmista ja näkyvimmistä ilmastoliikkeistä.

– Ryhmittymä on sitoutunut väkivallattomuuteen ja avoimuuteen. Se ei myöskään syyllistä yksilöä ilmastonmuutoksesta, vaan vaatii rakenteellisia muutoksia.

– Liike käyttää kansalaistottelemattomuutta yhtenä keinona. Liikkeen mukaan se on perusteltua huomion herättämiseksi.

– Elokapinan suomalaisedustaja Anton Keskinenkertoi Facebookissa, että myös lauantain protestin yksi strateginen idea oli rikkoa lakia ja aiheuttaa kiinniottoja.

– Suomessa liikkeen yksi näkyvimmistä tempauksista aiemmin on ollut yritys estää Queen Elizabeth -nimisen risteilyaluksen lähtö Helsingistä viime syksynä.

– Elokapina on myös vastustanut Fortumin hiilivoimalahanketta Saksassa.

– Lontoossa liike on järjestänyt lukuisia protesteja, jotka ovat johtaneet satojen ihmisten pidätyksiin. Lontoon poliisi arvioi viime lokakuussa, että liikkeen kapinaviikon tempaukset maksoivat sille yli 30 miljoonaa puntaa.

