Portugalin gp:n alku tarjosi yllätystä, mutta lopulta voittaja oli tuttuakin tutumpi – Lewis Hamiltonilla nyt F1-voittoennätys yksin omanaan

Formula ykkösten Portugalin gp:ssä ihasteltiin melkoista paria ensimmäistä kierrosta, kun seitsemännestä ruudusta lähtenyt McLarenin Carlos Sainz otti kärkipaikan Mercedeksen Valtteri Bottakselta. Bottas kuitenkin kuittasi muutama kierros myöhemmin Sainzin ja otti johdon kisassa.

Alussa ihastutti myös F1-veteraani Kimi Räikkönen, joka nousi hitaalla Alfa Romeollaan 16. lähtöruudusta peräti kuudenneksi.

Alkudraaman jälkeen ”normaali” palasi pian, ja 66 kierroksen taipaleen jälkeen palkintopallin korkeimmalle korokkeelle nousi tuttuakin tutumpi mies. Mercedeksen Lewis Hamilton ohitti 20. kierroksella Bottaksen, eikä seitsemättä maailmanmestaruuttaan kohti vastustamattomasti marssiva Hamilton enää paikastaan luopunut.

Voitto kirjasi myös F1-historiaa, sillä Hamilton on nyt yksin gp-voittotilaston kärjessä 92 voitollaan. F1-legenda Michael Schumacher jäi 91 voitollaan taakse Hamiltonin ylittäessä Algarven-radan maaliviivan.

– Vaikea löytää sanoja kuvaamaan tunnettani, tämän sulattelemiseen menee hieman aikaa, Hamilton totesi ratahaastattelussa heti kisan jälkeen.

– Tämä omistetaan tallin jätkille, jotka kehittävät autoa koko ajan ja nostavat rimaa yhä ylemmäs. On suuri etuoikeus tehdä töitä heidän kanssaan, Hamilton jakoi vielä kunniaa.

Bottaksella ei vauhtia

Hamiltonin voittomarginaali Bottakseen oli lopulta yli 25 sekuntia. Bottas piti kakkossijansa yhdeksän sekunnin erolla Red Bullin Max Verstappeniin. Kisan neljänneksi ajoi Ferrarin Charles Leclerc.

– Avauskierros oli aika hyvä, ja oli miellyttävää päästä kärkeen. Mutta vauhtia ei ollut, enkä tiedä miksi, Bottas päivitteli ratahaastattelussa.

– Yritin puolustautua Lewisin ohitusyritystä vastaan, mutta ei siinä lopulta ollut paljoa tehtävissä. Kuten sanoin, ei ollut vauhtia.

MM-pisteissä Hamiltonin johto Bottakseen on 77 pistettä, kun kisoja on jäljellä viisi. Seuraavaksi ajetaan ensi viikonloppuna Imolassa.

Räikkösen loppusijoitus oli 11:s, eli kauden toinen pistesija jäi harmittavan lähelle. Räikkönen kuvaili C More -kanavan tv-haastattelussa, kuinka kisasta ”mitään ei jäänyt käteen”, ja huima nousu alkuvaiheissa kirvoitti kimimäisen kommentin.

– Alku oli ihan hyvä, Räikkönen sanoi.

– Varikkopysähdyksessä oli sitten jotain ongelmia, ja Vettel pääsi ohi. No, ei voi mitään, Räikkönen kuittasi vielä pistesijasta jäämisen.

