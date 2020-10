Positiivisuutta poluilta

Lähiluonto on saanut jälleen uuden vetonaulan Salossa.

Salon kaupungin liikuntapalveluiden kuunnostama ulkoilureitti Kiikalassa vie kulkijan Hyyppärän kauniisiin harjumaisemiin. Lenkin kruunaa Kultalähde, joka on yksi eteläisen Suomen arvokkaimmista lähteistä.

Korona-aikana lähiluonto retkikohteineen on noussut aivan uuteen arvoon. Etenkin keväällä, kun muita rientoja oli tarjolla hyvin rajatusti, moni päätti lähteä ulkoilemaan.

Ilmiö toi poluille paikoin jopa ruuhkaa, ja eteläisen Suomen luontoalueiden parkkipaikat pullistelivat täysinä viikonlopusta toiseen.

Osin epätoivottavista lieveilmiöstä huolimatta askel ulos oli askel positiiviseen suuntaan. Suomen luonnosta tuli todenteolla se henkireikä, joka se on jo pitkään ollut vähintäänkin juhlapuheissa.

Salon seutu on ulkoilijan aarreaitta. Tarjolla on hyvin monenlaisia kohteita: historiaan vieviä muinaispolkuja, kuohuja tarjoavia koskikohteita, jalopuiden täyttämiä lehtoja, joki-, järvi- ja merimaisemia.

Helpoin tapa tutustua vaihtoehtoihin on ladata Salon kaupungin sivuilta retkeilyesite, joka on juuri päivitetty. Salossa tehtiin jo ennen koronaa iso työ retkeily- ja luontomatkakohteiden kehittämiseksi. Retkeilykohteita on viime vuosina kunnostettu ja kohdetietoja päivitetty.

Ahdistavakin korona-aika tarvitsee vastapainoksi tekemistä, joka rentouttaa mieltä ja kehoa. Retki lähiluontoon tarjoaa molempia, eikä se vaadi suuria suunnitelmia tai arvokkaita varusteita.

Stressistä toipuminen, verenpaineen laskeminen sekä immuunijärjestemän vahvistaminen ovat vain alkua luonnon hyvien vaikutusten listalla. Juuri nyt luonnolla on aivan erityinen valttikortti kauneuden vaalijoille, kun ruska-aika tarjoaa väriloistoaan.