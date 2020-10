Presidentiksi halajava Biden vannoo tukevansa Valko-Venäjän oppositiota Lukashenkan vallasta saamiseksi

Yhdysvaltain presidentinvaaleissa kisaava demokraattien Joe Biden kertoi tiistaina tukevansa Valko-Venäjän oppositiota yleislakossaan, jolla vastustetaan maata itsevaltaisesti hallitsevaa Aljaksandr Lukashenkaa.

Oppositio aloitti Lukashenkalle lähtöpasseja vaativan yleislakon maanantaina.

Biden toi lausunnossaan esille myös sen, miten Yhdysvaltain istuva presidentti Donald Trump on suhtautunut Valko-Venäjän tilanteeseen.

– Vaikka presidentti Trump kieltäytyy puhumasta heidän puolestaan, minä seison edelleen valkovenäläisten rinnalla ja tuen heitä demokraattisissa pyrkimyksissään, Biden kertoi tiedotteessa.

Bidenin mukaan Lukashenka ei ole maan laillinen johtaja. Samalla hän kertoi tiistaina tuomitsevansa Lukashenkan hallinnon tekemät ihmisoikeusrikkomukset, joita demokraattiehdokas kuvaili vastenmielisiksi.

– Yksikään johtaja, joka kiduttaa omaa kansaansa, ei voi väittää olevansa laillinen, Biden sanoi.

Biden lupasi myös laajentaa Lukashenkan ”kätyreihin” kohdistettuja pakotteita, jos hänet valitaan presidentiksi marraskuussa.

Oppositiojohtaja kannustaa lakkolaisia maanpaosta

Lukashenka on väittänyt voittaneensa elokuun alussa pidetyt presidentinvaalit. Ne olivat kuitenkin monien mukaan vilpilliset, eikä esimerkiksi EU enää tunnusta Lukashenkaa Valko-Venäjän presidentiksi.

Oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja, joka oli Lukashenkan vastaehdokkaana vaaleissa, pakotettiin vaalien jälkeen pakenemaan Valko-Venäjän naapurimaahan Liettuaan.

Oppositio oli antanut Lukashenkalle sunnuntaihin asti aikaa väistyä vallasta, vapauttaa poliittiset vangit ja lopettaa poliisiväkivalta. Näin ei käynyt, ja poliisi tukahdutti sunnuntaina jälleen kovilla otteilla suurmielenosoituksen maan pääkaupungissa Minskissä.

Tsihanouskaja kannusti maanantaina lakkolaisia maanpaosta. Hän kertoi Telegram-kanavallaan valtiollisten tehtaiden ja yritysten työntekijöiden, julkisen liikenteen työntekijöiden ja kaivostyöläisten, opettajien ja opiskelijoiden olevan lakossa.

Lisäksi hän kehotti myös yksityisten yritysten työntekijöitä, papistoa ja urheilijoita liittymään lakkoon.

Trump on suitsuttanut itsevaltiaita

Yhdysvaltain apulaisulkoministeri Stephen Biegun tapasi Tsihanouskajan Liettuassa elokuussa. Yhdysvallat ja Euroopan unioni ovat myös yhdistäneet voimansa Lukashenkan liittolaisiin kohdistuvien pakotteiden osalta.

Lauantaina Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo puolestaan soitti Lukashenkalle. Ulkoministeriön mukaan puhelun tavoitteena oli pyytää yhdysvaltain kansalaisen vapauttamista. Lisäksi Pompeo ilmaisi tukea valkovenäläisten demokraattisille pyrkimyksille.

Toisaalta taas Trumpia on kritisoitu siitä, miten hän on suitsuttanut itsevaltaisia johtajia, kuten Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia. Putin on Lukashenkan tärkein kansainvälinen liittolainen.

STT

Kuvat: