Presidentti Trump kertoi lähtevänsä sairaalasta aamuyöllä Suomen aikaa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi myöhään maanantai-iltana Suomen aikaa lähtevänsä sairaalasta muutaman tunnin päästä. Hän kertoi asiasta Twitterissä.

– Oloni on parempi kuin 20 vuotta sitten, Trump tviittasi.

Päätöksen arvuuttelu etukäteen oli vaikeaa, sillä Trumpille tyypilliseen tapaan sairaalasta viikonloppuna kantautuneet tiedot olivat ristiriitaisia ja paikoin valheellisia.

Trump itse oli tehnyt jo aiemmin selväksi halunsa palata Valkoiseen taloon ja kampanjoimaan. Amerikkalaismedia kertoi presidentin pelkäävän näyttävänsä äänestäjiensä silmissä heikolta, jos hänen sairaalahoitonsa venähtää pitkäksi.

Trumpin avustajat yrittivät silti vielä maanantaiaamuna paikallista aikaa saada presidenttiä jäämään sairaalaan, kertoi CNN. Avustajien mukaan näyttäisi pahalta, jos presidentti joutuisi palaamaan sairaalaan sieltä kerran lähdettyään.

Se ei ole mitenkään mahdotonta, sillä taudinkuvaan kuuluu, että potilaan vointi voi parantua päiväksi tai pariksi ja taantua sitten taas.

Varapresidentti Pence välttynyt tartunnalta

Myös Trumpin lehdistösihteeri Kayleigh McEnany on saanut koronavirustartunnan. McEnany kertoi itse saaneensa positiivisen testituloksen maanantaiaamuna ja vetäytyneensä karanteeniin. Hän kertoi olevansa oireeton.

Myös kaksi McEnanyn alaista todettiin maanantaina koronapositiivisiksi.

McEnany on jo ainakin 11:s Trumpin lähipiiriläinen, joka on saanut hiljattain koronavirustartunnan. Muita tartunnan saaneita ovat esimerkiksi presidentin vaimo Melania Trump ja läheinen neuvonantaja Hope Hicks, jota pidetään viimeaikaisen Trumpin lähipiirin tartuntaryppään alkulähteenä.

Sen sijaan varapresidentti Mike Pence ja Trumpin tytär Ivanka Trump antoivat maanantaina negatiiviset testitulokset.

Lisäksi joukko lähipiiriläisiä on kertonut antaneensa viime viikolla negatiiviset testitulokset mutta he eivät ole kertoneet, ovatko käyneet testeissä uudestaan presidentin tartunnan toteamisen jälkeen.

Trump rikkoi hallintonsa kansanterveysohjeita

Vaikka Trump on ollut viime päivät sairaalahoidossa Walter Reedin sotilassairaalassa Washingtonin lähellä, hän on onnistunut silti jälleen kerran aiheuttamaan pahennusta toimillaan. Lääketieteen asiantuntijat arvostelivat Trumpia kiivaasti sen jälkeen, kun hän sunnuntaina poistui sairaalasta panssaroidulla katumaasturillaan vilkuttamaan sairaalan ulkopuolella olleille kannattajilleen.

Lääkäreiden mukaan Trump vaaransi tempauksellaan ainakin mukanaan olleiden agenttien terveyden. Trump rikkoi ajelullaan myös oman hallintonsa kansanterveyden linjauksia, joiden mukaan potilaiden tulisi olla eristyksissä hoitojensa ajan.

Voinnin epäillään olleen kerrottua heikompi

Vaikka Valkoinen talo on viestinnällään pyrkinyt näyttämään Trumpin hyväkuntoisena, hänen epäillään olleen heikommassa hapessa kuin julkisuuteen on kerrottu.

Tätä mieltä ovat esimerkiksi New York Timesin haastattelemat tartuntatautiasiantuntijat, jotka epäilevät presidentin sairastavan vakavampaa versiota covid-19-taudista kuin mitä hänen esikuntansa on myöntänyt. Tähän viittaavat esimerkiksi presidentin veren happitasojen heittelyt ja hänelle annettu steroidihoito.

– Tämä nostaa kysymyksen: onko hän sairaampi kuin mitä meille kerrotaan? Vai hoidetaanko häntä yliaggressiivisesti, koska hän on presidentti, mikä voi mahdollisesti olla haitallista? ihmetteli yksi haastatelluista.

Toisen teorian mukaan Trump itse on halunnut määrätä hoidoistaan ja vaatinut mahdollisimman tehokkaita lääkkeitä.

