Pro laajentaa Kotidata-kiistaa, kolmen päivän tukilakko koskisi Elisaa ja Teliaa – Palta syyttää työmarkkinahäiriköinnistä

Ammattiliitto Pro on antanut lakkovaroituksen pitkäksi venähtäneessä ja pahasti tulehtuneessa Kotidata-kiistassa. Liitto ilmoittaa aloittavansa keskiviikkona kolmen päivän tukilakon Elisassa, Teliassa sekä niiden alihankkijoilla ja vuokratyöntekijöillä Baronassa, Rainmakerilla ja Leadissä.

Kotidatan tilannetta on tällä viikolla ratkottu valtakunnansovittelijan johdolla, Pro kertoo. Pro katsoo, että Kotidatan henkilöstön palkat ja muut edut eivät vastaa ict-alan yleistä tasoa.

Työnantajapuolta edustava Palvelualojen työnantajat Palta syyttää Prota työmarkkinahäiriköinnistä. Palta toteaa pitävänsä Pron toimintaa käsittämättömänä ja vastuuttomana ja arvioi sen heijastavan lähinnä Pron omia järjestöpoliitttisia tavoitteita.

Kaupan vai ict-alan sopimus?

Pron puheenjohtaja Jorma Malinen vakuutti Pron olevan valmis tekemään sopimuksen tilanteen ratkaisemiseksi, mutta syytti työnantajapuolta neuvotteluhaluttomuudesta. Pron mukaan Kotidata maksaa henkilöstölleen lähes puolet pienempää palkkaa kuin vastaavat ict-alan yritykset.

Palta torjuu Pron kuvauksen tilanteesta ja toteaa, että Kotidata on Kaupan liiton jäsen ja sen päätoimiala on tietokoneiden, niiden oheislaitteiden ja ohjelmistojen vähittäiskauppa. Ict-alan työehtosopimus ei siten sovellu yhtiön työntekijöiden tekemään työhön, Palta katsoo.

Kiistaa on käsitelty myös työtuomioistuimessa, joka ratkaisi asian työnantajapuolen hyväksi. Pro ei ole hyväksynyt ratkaisua, vaan jatkanut työtaistelutoimia.

Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto tuomitsi Pron toimet.

– Työehtosopimuksen soveltamista ei määrittele ammattiliiton yksipuolinen sanelu ja lakkoilu. Työtuomioistuin on Kotidatan asian ratkaissut ja myös Pron pitäisi tätä kunnioittaa. Toistuva lakkoilu Kotidatassa ja laajat tukilakot operaattoreissa työrauhan vallitessa romuttavat Pron uskottavuuden sopimuskumppanina, Aarto paheksui tiedotteessa.

Kotidatassa on parhaillaan meneillään neljän viikon lakko, joka loppuu maanantaina 16. marraskuuta.

Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala harmitteli Pron lakkovaroitusta.

– On todella harmillista, että Pro käynnistää laajat tukilakot täysin ulkopuolisiin yrityksiin, kun sovitteluprosessi ja siinä sovittu asioiden selvittely on kesken. Nyt lakkoilun sijasta tarvittaisiin asioiden ratkaisemista neuvotteluteitse, Lavikkala sanoi tiedotteessa.

