Provinssin päänäyttämölle kotimainen musikaali

Eppu Normaalin, Juicen ja Popedan musiikkia kuullaan ensi vuoden puolella salolaisen Teatteri Provinssin päänäyttämöllä. Teatteri on saanut kaudelle 2021–2022 esitysluvan kotimaiselle musikaalille Vuonna 85.

– Suosiosta kertoo se, että musikaalia esitettiin Tampereen Työväen Teatterissa vuosina 2006–2013 eli seitsemän vuotta, kertoo Seppo Suominen Teatteri Provinssista.

Hän sanoo, että kolme edeltävää musikaalia ovat olleet ulkomaisia ja tulleet myös teatterille kalliimmiksi kuin kotimainen. Lisäksi rahaa menee ulkomaille, mutta nyt se jää kotimaahan.

Vuonna 85 -musikaalin ohjaa Saloon Joonas Suominen. Näyttelijä-laulajien casting on jo aloitettu.

Suominen sanoo, että joitakin esiintyjiä on tiedossa, mutta kaikki julkistetaan myöhemmin. Suominen muistuttaa, että esiintyjien päätaitoihin kuuluvat näyttelijän ja laulajan taidot.

Teatterissa katsellaan Suomisen mukaan tulevaisuuteen nykyisestä koronatilanteesta huolimatta. Musikaalin varsinainen isompi harjoitusrupeama alkanee loppukesästä.

Näillä näkymin uusi musikaali saadaan Provinssin päänäyttämölle lokakuun alussa eli vajaan vuoden kuluttua.