Psykoterapiakeskukseen tehty tietomurto – asiakastietoja viety

Psykoterapiakeskus Vastaamo on joutunut tietomurron ja kiristyksen uhriksi, yhtiö kertoo tiedotteessa.

Joidenkin asiakkaiden luottamuksellisia tietoja on yhtiön mukaan varastettu. Marraskuun 2018 jälkeen kirjatut asiakastiedot eivät tämänhetkisen tiedon mukaan ole vaarantuneet.

Asiasta uutisoi aiemmin Ilta-Sanomat. Lehti kertoo nähneensä verkossa julkistettuja väitettyjä potilastietoja, jotka ovat olleet luonteeltaan hyvin henkilökohtaisia, ja niissä on näkynyt asiakkaan nimi.

– Psykoterapiapalveluita tarjoavana yhtiönä asiakastietojen luottamuksellisuus on meille äärettömän tärkeätä ja kaiken toimintamme lähtökohta. Pahoittelemme syvästi murrosta johtuvaa tietovuotoa, sanoo Vastaamon hallituksen puheenjohtaja Tuomas Kahri tiedotteessa.

Yhtiön mukaan tuntematon vihamielinen osapuoli on ollut yhteydessä Vastaamoon ja väittänyt saaneensa haltuun sen asiakkaiden luottamuksellisia tietoja.

Keskusrikospoliisi on Vastaamon mukaan aloittanut asiasta rikostutkinnan. Tapahtumasta on tehty myös ilmoitukset Suomen kyberturvallisuuskeskukselle, Valviralle sekä tietosuojavaltuutetulle, ja asiaa on selvitetty ulkopuolisten ja riippumattomien tietoturva-asiantuntijoiden kanssa.

Vastaamon tietojärjestelmiä on tarkistettu, ne ovat vahvasti suojattu ja niiden käyttöä valvotaan tehostetusti tietoturva-ammattilaisten toimesta, tiedotteessa kerrotaan.

